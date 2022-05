La furia de Luis Ventura con Telefe por un desperfecto en los Martín Fierro: "Me incomodó"

El periodista se explayó sobre un momento emotivo de la ceremonia de APTRA que no salió como esperaba. Luis Ventura arremetió contra Telefe por un cambio de planes a último momento.

Luis Ventura se expresó sobre su desconcierto al ver la ubicación que le dieron a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando en la ceremonia de los Martín Fierro 2022, quienes fueron invitados al evento por un homenaje a Diego Maradona por su fallecimiento en noviembre del 2020. El periodista aseguró que esperaba otro reconocimiento para el heredero del 10 y dejó en claro que carga cierto enojo por ese motivo.

"En algún lugar me incomodó. Le agradezco a Verónica Ojeda y Mario Baudry que bancaron la parada. Estaban en la última mesa del salón", comenzó su descargo el periodista que preside APTRA en diálogo con Carmen Barbieri y su equipo de Mañanísima. Y agregó: "Que Dieguito Fernando se haya emocionado y parado en la silla y abriese sus brazos en la misma imagen de Maradona festejando el gol contra los ingleses, a mí me emocionó".

Ventura volvió a remarcar cuánta incomodidad le generó ver al hijo menor de Diego Armando Maradona y a su madre en el fondo de salón del Hotel Hilton, donde se desarrolló la ceremonia: "Digo 'en cualquier momento se levantan y se van', porque hay gente que se ofende. Y se la bancaron hasta el final".

"Yo pensé que iban a subir al escenario. La idea original era homenajearlo y que estuviera parte de la familia, o los que quisieran ir. A mí me comunicaron que el homenaje iba a ser una simple retrospectiva, sin que subiera alguien", agregó Ventura a modo de reclamo hacia Telefe, sobre el cambio de último momento que hubo en relación al homenaje a Maradona. Y sumó: "Debe ser una cuestión de tiempos de transmisión. Puede ser que frente a la posible polémica ante una situación familiar que se conoce, se trató de evitar el problema".

La revelación de Ventura sobre una actitud de Jorge Rial en relación a los Martín Fierro

Luis Ventura dio a conocer cómo cree que Jorge Rial obtenía la información sobre los ganadores de los Martín Fierro para revelarla el día anterior a la ceremonia. El exconductor de Intrusos mantuvo esta actitud en varias ediciones de la premiación y su colega lo deschavó hace algunas semanas: "El tema es así, para que haya llegado a Rial esta información había una cadena de seis eslabones. De los cuales, dos los dejé pasar. Cuatro fueron desapareciendo".

"Hay un profesional al que yo lo cité y le dije: ‘No sabía que te ibas de vacaciones’. ‘No, no me voy de vacaciones’, me contestó. ‘Sí, te vas de vacaciones, pero sin volver’, le dije", expresó Ventura sobre la decisión que tomó con la persona que filtraba información de APTRA a Rial.