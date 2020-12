Un participante del Equipo Verde le robó platos al Equipo Rojo, mintió al respecto y despertó la furia de Felicitas Pizarro en El gran premio de la cocina.

"Lo que sucedió con los platos nos hace quedar como locos al jurado, a mí, que hasta el momento creíamos haber encontrado la solución de lo que había pasado, pero aparece otra opinión. Feli, te pregunto, ¿te los dieron los platos o los robaste?", le preguntó Juan Marconi a Felipe, el participante implicado.

"Me los dieron, me los dio Nico", se defendió Felipe. "¿Esto fue así según tu criterio? Porque sino quedamos todos como locos", le preguntó Marconi a Marcela, participante del Equipo Rojo. "Él nos pidió platos, nosotros le dijimos que espere porque no sabíamos la cantidad de platos que teníamos nosotros y en un momento leo veo a Feli que va y agarra platos de atrás de la cocina, después no vi nada más", explicó Marcela.

"No, pará, tanto tema porque te preguntamos y dijiste no, yo estoy en otra cosa, dijiste que vos no. El tema es porque mentís Felipe, es sí o no y elegiste decir no, no es que te va a sacar más tiempo cambiar la palabra", lo cruzó Felicitas Pizarro. Felipe, por su parte, se defendió y deslizó que "no fue con mala intención". Felicitas no lo dejó pasar y frenó todo, visiblemente enojada. "Se enojó la presidenta y eso es tremendo", cerró Marconi.

MasterChef Celebrity 2 planea sumar a Zulemita Menem

La producción de "MasterChef Celebrity" y Telefe ya comenzaron a preparar lo que será la segunda temporada del exitoso certamen de cocina y ya se conocieron los primeros borradores de los posibles participantes famosos que se disputarían el premio al mejor cocinero de Argentina. Uno de los nombres que resuenan y se filtró es el de la hija del expresidente Carlos Saúl Menem, Zulemita.

El portal de noticias web PrimiasYa.com accedió a un borrador exclusivo con algunos nombres que se sumarían a los ya propuestos, para empezar a grabar la edición 2021 del reality más visto de la televisión. Entre la lista de figuras que el canal quiere tener sí o sí figuran: Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Nico Riera, Zulemita Menem, Carola Reyna y Cachete Sierra.

Hay que destacar que, por el momento, ninguno firmó un contrato aunque algunos, como Barbieri, ya apalabraron su presencia en el certamen. Además, la producción baraja otros nombres como Karina Jelinek o Darío Lopilato, a quien le espera un año agitado por la obra de "Casados con Hijos" que se estrenará post pandemia.