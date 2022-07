La fuerte revelación de Diego Topa sobre Romina Yan: "Unas señales"

El famoso animador infantil aseguró que todavía siente una conexión muy especial con su excompañera de trabajo.

Diego Topa reveló que aún mantiene una conexión muy especial con Romina Yan, su excompañera de trabajo que falleció hace 12 años atrás. Tras varias temporadas de conducir Play House Disney, Topa y la actriz continuaron su camino profesional por separado pero mantuvieron un vínculo muy cercano. Incluso, a años de la trágica muerte de Yan, Diego Topa aún siente cercana a su amiga.

El pasado sábado 2 de julio, Diego Topa asistió como invitado a PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, el conductor habló de su sensibilidad con algunas cuestiones paranormales, incluso, las señales que recibe del más allá por parte de algunos seres queridos que ya fallecieron.

"Me pasa con familiares y con seres queridos que ya no están. Tengo como unas señales, no es que los veo pero si me aparecen cosas en momentos inesperados. Estoy pensando algo y me viene una señal", reveló Diego Topa y luego especificó: "Me ha pasado con Romina Yan". "Lo he hablado con Cris Morena. Le cuento que me aparece de forma random una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella", continuó", profundizó.

"Me aparecieron dos señales. Una que yo grabé con ella y otra que hice con Jorgelina Aruzzi que yo hice en el homenaje a Romina", explicó Diego Topa sobre las veces que sintió cercana a su amiga. "Me aparecieron esas canciones en el auto de la nada. También me pasa que me aparecen fotos buscando otras cosas en el celular", determinó.

El mal momento de Topa en PH Podemos Hablar: "Me cuesta mucho"

Diego Topa no ocultó sus sentimientos en su visita a PH: Podemos Hablar, programa que es transmitido por Telefe. El reconocido actor, animador infantil y cantante abrió su corazón en la TV y le confesó a Andy Kusnetzoff el mal momento personal que atraviesa desde hace dos meses.

Ante la mirada de otros invitados como Sabrina Rojas, Sofía "Jujuy" Jiménez, Leo García y Erica Fontana, Topa explicó que desde hace un tiempo viene mal por la muerte de un ser querido. "Hace dos meses... me cuesta mucho todavía... perdí a mi prima Kari, que era como mi hermana. Fue muy fuerte porque me pude despedir de alguien consciente de que iba a ser la última vez que nos íbamos a ver y hablar".

"Tuve mucho dolor y también mucho amor. Nos agarramos de la mano, nos vimos crecer y nacer. Crecimos juntos y con una enseñanza muy grande porque ella no aguantaba más el dolor que tenía en su cuerpo", profundizó el cantante y animador infantil, quien dio a entender que su prima atravesaba una dura enfermedad.

Asimismo, Topa dejó en claro que sintió una gran conexión con su prima justo antes de que muriera: "Fue muy fuerte vernos a los ojos y decirnos que nos amamos y que siempre vamos a estar conectados. Ella le dejó una enseñanza a toda la familia". "Después de ese momento, ella decidió dormirse y fui la última persona con la que habló. Fue muy duro, pero el amor fue tan grande... fue hace tan poquito que todavía late en mi corazón", agregó, con lágrimas en los ojos. Y sostuvo: "Ella está en esas señales".