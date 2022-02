La fuerte opinión de Moria Casán sobre Flor Vigna y Luciano Castro: "Le recalientan"

La diva dio a conocer cuál serían las verdaderas intenciones del actor para con la bailarina y cantante.

Moria Casán opinó sobre la relación amorosa de Flor Vigna y Luciano Castro e hizo una impensada reflexión basada en la estética de la bailarina. La conductora de televisión se basó en una imagen que se viralizó para emitir su juicio sobre los sentimientos que el actor sentiría para con su pareja.

"Qué raro que está con esta chica, ¿viste? Se puso bizarro. No, se puso extravagante", expresó Casán sobre el cambio de estilo del ex de Sabrina Rojas tras haber oficializado su relación con Vigna, a quien Moria aseguró que el actor controla. "Me resulta como un controlador de atrás (sic), una especie de comic. Viste que él se pone atrás".

Además, la presentadora habló sobre los looks que la ganadora de Bailando por un sueño suele tener y la poca feminidad que refleja en algunos de ellos. "A mí me parece que ahora está muy enamorado de la minita, pero la tiene como un ‘chonguito’. Ella es como un ‘chonguito’", soltó la diva. Y luego concluyó con un contundente análisis al respecto: "Una mina que es mona y joven como ella… Viste que las minitas tiene esa cosa de ‘chonguito’, a los tipos le recalientan. Me da esa impresión. ‘Tengo una minita y un chonguito’".

Moria Casán sobre un abuso sufrido cuando era niña

La celebridad se expresó sobre una situación de abuso que vivió con su abuelo cuando tenía siete años en diálogo con el diseñador de moda Benito Fernández. "Sufrí un abuso de mi abuelo materno. Él estaba viviendo en mi casa. Nunca fui penetrada ni nada pero jugamos a las cartas y empezaron los toqueteos", comenzó su relato Moria, en alusión a los comienzos de esa dinámica con el padre de su madre. "Me hacía tocar su pene y me tocaba a mí, me hacía gozar. Y la sensación mía era de asco y de goce".

"Y repetí esa situación durante dos años hasta que dejé un día con asco total. Lo corté yo, no lo quería ver. No quería jugar más a las cartas con él ni estar con él. Empecé a rechazarlo", siguió la diva en alusión a la reacción que tuvo, a su corta edad, ante la situación que vivía. "Lo empecé a contar en las notas. Mi psicoanálisis ha empezado acá. El analista que nunca tuve en mi vida fueron los medios gráficos y televisivos", reveló luego, sobre cómo empezó a hacer pública su historia.