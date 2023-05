La fuerte denuncia que recibió Marcela Tinayre tras el estreno de Polémica en el Bar: "Nunca más"

La conductora de televisión recibió ua grave acusación por parte de una excompañera. Marcela Tinayre está al frente de Polémica en el bar en América TV.

Marcela Tinayre recibió una dura denuncia por parte de una amiga y excompañera de trabajo en uno de sus programas. La mujer que apuntó contra la hija de Mirtha Legrand por sus malos tratos al aire fue parte del equipo original de Las Rubias, ciclo que Tinayre condujo durante años en canales de cable.

"Yo la quiero a Marcela, somos amigas desde hace años. Nuestros chicos iban al mismo colegio desde el jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos de situaciones que pasamos juntas: Punta del Este durante años... Vacaciones... Viajes", comenzó su descargo Evelyn Scheidl, en diálogo con Socios del Espectáculo. Al mismo tiempo, Teresa Calandra sumó: "Ella (Marcela) se lleva muy bien con los hombres. Con las mujeres, le cuesta más trabajar".

Scheidl aseguró que es muy responsable en sus trabajos y puntualizó que en Las Rubias siempre era la primera en llegar y la última que se iba. "Yo no quería hablar de este tema. No me sentía cómoda. Me sentía agredida, destratada. Lo digo porque se vio en cámara. Y la verdad es que yo, con la gente que mira el programa, no me sentí cómoda, porque tomé una postura que no corresponde: yo me enojé", soltó la modelo. Y concluyó: "Y al enojarme, estoy mostrando una cara que no soy yo. Y vos al público no tenés por qué darle la espalda".

El rating de Polémica en el bar en su estreno

El lunes fue el estreno de Polémica en el Bar con Marcela Tinayre a la cabeza y las mediciones de rating no fueron las esperadas, ya que logró superar a su adversario por apenas unas pocas décimas. Es sabido que los estrenos siempre tienen el plus de la novedad, por lo que mucha gente los mira para ver de qué se trata, pero cuando pasa el tiempo los números tienden a bajar y asentarse. Mientras que Telenueve hacía 1,1 puntos, Polémica en el Bar lograba 1,2 o 1,4, según informó Nacho Rodríguez desde su cuenta de Twitter.

"Estoy tranquila, la presión me la ponen ciertas frases, como que soy la primera mujer que es conductora. Polémica en el bar tenía un humor muy machista. Quiero que el programa seduzca, no quiero el griterío. Se hicieron varias pruebas, porque los panelistas van rotando. Será un programa de actualidad", enunció Tinayre en alusión a su desafío profesional.