La fuerte crítica de Marina Calabró a Socios del espectáculo: "¡Qué es esta payasada!"

La periodista expuso un detalle que le molesta sobre el nuevo ciclo de El Trece.

Marzo arrancó con todo en la televisión argentina. Los ángeles de la mañana (LAM) pasó a América TV y Socios del espectáculo, con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la conducción, tuvieron su comienzo en la pantalla de El Trece. Marina Calabró opinó del flamante ciclo de la dupla y tuvo una dura crítica hacia un detalle que habrá pasado inadvertido para la mayoría de los televidentes.

En Lanata sin Filtro, por Radio Mitre, la periodista se expresó sobre el retraso que tuvo el inicio del ciclo de espectáculo de Lussich y Pallares durante sus primeros días en el canal: “Con ‘Socios del Espectáculo’ hay un tema y es que están arrancando 11:10. Esto pasó ayer y hoy. Si está anunciado a las once, va a las once ¡No sé qué es esta payasada que de arranquen diez minutos después! Y no se los digo a ellos”.

Socios del espectáculo arrancó con buenos números en el rating de El Trece.

Asimismo, Marina intentó analizar lo que motivó al canal a posponer por minutos el nuevo programa de los ex "Intrusos": “Ayer supongo que fue porque el Pollo estaba muy alto, pero hoy no sé…me parece que por esto de armar una grilla que siga su propia lógica. Cómo está cosa de Telefe que la novela arranca 15:12 ¡como horario de tren! Me parece que es apostar a eso...".

Calabró concluyó con su apreciación personal sobre el cambio de horario: "Pero a mí me gusta que si es a las once ¡Se arranque a las once! ¡Así entiendo, mi mamá entiende, la tía entiende y mi hija también!”.

El Trece explotó el rating y dio un batacazo contra Telefe

El programa de Pallares y Lussich alcanzó un nivel de audiencia bastante alto y tal vez hasta inesperado por las propias autoridades del canal. De hecho, los números fueron difundidos en el minuto a minuto a través de Twitter por Ignacio "Nacho" Rodríguez (@NachoRodriOk), periodista especializado en el tema.

Rodríguez comunicó que cuando ya iba casi una hora de la emisión, a las 11:48, Socios del espectáculo prácticamente duplicaba a Flor de equipo en el rating: 6.1 puntos a 3.4. Sin embargo, hacia el final de la transmisión de ambos productos en esta jornada, la diferencia se achicó mucho a las 12:40: 5.5 para Socios y 4.6 para el envío de Telefe.

Apenas unos instantes más tarde, cuando solamente faltaban cuatro minutos para que ambos terminaran, las distancias volvieron a estirarse a favor del programa de El Trece: 6.4 a 4.9. Muy por debajo de los ciclos de los dos canales de aire más fuertes quedaron otros productos como Telenueve (El Nueve), Es por ahí (América TV) y Qué Mañana (El Nueve).