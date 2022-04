La fuerte amenaza de Yanina Latorre a Ana Rosenfeld: "Ahora me vas a padecer"

Yanina Latorre tuvo un tenso cruce con Ana Rosenfeld en LAM y disparó una picante amenaza.

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld protagonizaron un tenso cruce en vivo en LAM que terminó con una picante amenaza de la histórica panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito. "Ahora me vas a padecer", disparó Yanina, muy molesta tanto con la abogada como con el resto de sus compañeros en el programa de América TV, mientras era criticada por todos.

Si algo caracteriza a LAM y sus panelistas es la intensidad con la que se manejan en los distintos debates que se dan cada día. Por eso las peleas entre las angelitas son algo usual, aunque no tanto así las amenazas entre ellas. El pasado jueves, mientras hablaban de la entrevista que le dio Fabiola Yañez a la revista Gente, se produjo un momento de máxima tensión entre Yanina Latorre y sus compañeras de piso, sobre todo con Ana Rosenfeld, que la acusó de no dejar hablar al resto.

"Vos querés criticarla nada más, no relatas, querés criticar a Fabiola", comentó Ángel de Brito cuando vio que Latorre quería dar su opinión sin dejar hablar a sus compañeras. Lejos de desentenderse, la panelista lo reconoció: "Yo soy comentarista de notas, igual que mi marido comenta el fútbol". Entonces el conductor la chicaneó con que había dormido poco, ya que tenía "un humor de perros".

Sus compañeras continuaron recriminándole a Latorre que no las dejaba hablar, y Yanina siguió: "Dejá que me queje, nací para quejarme, hago catarsis". "Somos seis personas sentadas acá, así que por lo menos, dejanos meter un bocadillo a cada una", intervino Ana Rosenfeld, quien recibió el apoyo del conductor. Pero fue el siguiente comentario de la abogada lo que enfureció a Yanina Latorre.

"A mí, la gente me escribe y me dice 'por favor, queremos escuchar a Yanina, porque nos gusta, pero también queremos escuchar al resto'", disparó la letrada. Filosa, Latorre respondió con una amenaza para su compañera: "Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer". Pero eso no fue todo, porque la esposa de Diego Latorre siguió en sus duras palabras contra Rosenfeld.

"¿Sabés la gente las cosas que me dice de vos? Si querés, hablamos de vos y te digo lo que la gente está diciendo sobre vos en las redes", aseguró ya muy molesta Yanina, y reclamándole a la abogada que no la "busque".

La contundente defensa de Yanina Latorre a la comunidad trans tras los dichos de Amalia Granata

La diputada Amalia Granata definió al Cupo Laboral Trans y al financiamiento por parte del Estado a los tratamientos de hormonización como privilegios de las personas trans. Yanina Latorre le respondió en la cara a la legisladora, quien estaba como invitada en LAM, y enunció: "Nosotros conocemos la ley, estamos acostumbradas y las tratamos, pero en la calle no las toman. A los 30 años no consiguen laburo, las echan de los colegios, las discriminan, las cagan a palos, les dicen 'putos'. Entonces tenemos que protegerlas".