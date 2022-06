La fuerte amenaza de Lali Espósito a Ricardo Montaner: "¿Querés que arranque?"

La cantante se enfrentó a su colega en La Voz Argentina y amenazó con tomar una particular iniciativa.

Lali Espósito se plantó ante Ricardo Montaner y le lanzó una fuerte amenaza tras la inesperada actitud del cantante al aire de La Voz Argentina. En un marco de suma tensión en el estudio mientras un participante elegía con qué equipo irse, la famosa artista enfrentó a su colega y lo apuró: "Nada es obvio en este programa Montaner".

La situación se dio luego de la audición de Salustiano Zavalía, quien interpretó la canción Diva de Lali Espósito. Tal como muchos esperaban, la cantante fue la primera en darse vuelta ante la gran actitud del participante, posteriormente La Sole y Mau y Ricky tomaron la misma decisión y pusieron en un comprometedora situación al concursante: debía elegir con quién irse. Pero antes de conocerse la elección, Montaner intervino con una picante declaración.

"Antes de elegir con qué equipo irte, deberías considerar cómo les fue en la temporada pasada", dijo Ricardo Montaner en un tono burlón. Entonces Espósito enfrentó a su compañero luego de escuchar durante varios segundos que el cantante aseguraba que el participante iría al Team Lali. "¿A qué estás jugando? ¿Querés que arranque a jugar fuerte en esta temporada Montaner?", amenazó la cantante.

"¡Es obvio!", replicó Montaner haciendo referencia a la elección que tomaría el participante que deslumbró con su voz a la mayoría del jurado. "¡Nada es obvio en este programa Montaner!", cerró el tema Lali Espósito entre risas y se dispuso a escuchar la decisión de Sulastiano.

Evidentemente, Zavalía, oriundo de Tucumán, eligió a Lali Espósito como coach durante su paso por La Voz Argentina. Contenta por este decisión, la cantante se acercó a saludar al nueva integrante de su equipo y le regaló una pequeña bola de disco para usarla "como adorno del arbolito de navidad".

Lali Espósito apuró a un participante de La Voz Argentina

En pleno programa de La Voz Argentina, un hombre llamado Lucas Bongiovanni interpretó la canción "Plus", de la banda de rock Stone Temple Pilots. Inmediatamente después de escuchar su voz, Lali y Soledad Pastorutti pulsaron el botón para darse vuelta de los sillones. Y Marley aseguró: "Lali está enamorada".

La artista de 30 años comenzó a hacer un baile muy sensual y luego le arrojó una campera al escenario. Ante la mirada de Ricardo Montaner y Mau y Ricky, quienes prefirieron no elegir a Lucas, "La Sole" explicó el motivo por el cual no bailó como Espósito: "Escuchame, ella hizo todo lo que hizo porque está soltera. Yo estoy casada. Yo no puedo porque estamos en televisión, ja".

Con un tono desafiante, Lali le preguntó al participante: "Che, ¿vos estás soltero?". "¿Cómo? Eh... es complicado, es complicado...", le respondió Lucas, quien se mostró avergonzado. "Cómo me gambeteaste esa pregunta... no importa, no va más eso de estar soltero o casado. Mejor pasemos de pregunta porque hay un temita, ja", le retrucó la artista. Y luego citó una canción de Andrés Calamaro: "Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso...".