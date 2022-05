La fuerte acusación que persigue a Shakira: "Desespera a todos"

Una excompañera de trabajo de la cantante colombiana reveló una situación particular que le generó una muy mala impresión de Shakira.

Una excompañera de trabajo de Shakira lanzó una fuerte acusación en contra de la cantante. La actriz que reveló esta faceta desconocida de la artista grabó unos audios que se viralizaron y rápidamente llegaron a los medios. Entre las declaraciones que se escucharon, la excompañera aseguró que Shakira "tiene una muy mala actitud".

Desde que la intérprete colombiana se mudó a España para comenzar una vida en familia con Gerard Piqué, se instalaron varios rumores entre la prensa europea sobre los malos tratos que tendría la artista con sus colegas. Sin embargo, luego de que estas versiones se aplacaran, una reciente acusación de Cristina Cárdenas reavivó los rumores.

En una reciente emisión de Intrusos, el panel y la producción mostraron los audios que se habían viralizado por parte de la directora de figuración, Cristina Cárdenas. Lo cierto es que la organizadora se volvió tendencia luego de dar su testimonio en un programa español, pero el programa de América TV se contactó con ella y revelaron los audios que la directora envió en respuesta.

"A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo", reveló Cristina sobre la actitud que toma la intérprete de Pies Descalzos, Sueños Blancos con los actores extras en los sets de grabación. La directora habló desde su experiencia trabajando con Shakira durante jornadas de grabación de publicidades o escenas de algún proyecto audiovisual.

"Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos", reveló y añadió que "si hay alguien que brilla más que ella, Shakira lo echa". "Dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo. Se me cayó una ídola", sentenció.

Fallo a favor de Shakira en un caso de evasión millonaria de impuestos

En octubre del año pasado, un tribunal español se ha inclinado a favor de la cantante colombiana Shakira en un caso sobre fraude fiscal. La noticia fue informada por sus abogados.

Un juez de instrucción español concluyó en julio que la cantante debía enfrentarse a un juicio por las acusaciones de no haber pagado presuntamente 14,5 millones de euros (16,84 millones de dólares) en impuestos sobre los ingresos obtenidos entre 2012 y 2014. Pero esta situación se logró solucionar y el nombre de Shakira quedó desafectado.