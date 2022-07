La fuerte acusación que persigue a Flor de la V: "Vergüenza"

A través de las redes sociales, una reconocida figura apuró a la conductora por sus dichos en América TV.

Flor de la V recibió una fuerte acusación en sus redes sociales tras sus dichos en América TV. A través de Twitter, una importante figura de la televisión apuntó contra la conductora y la apuró para que contara la otra versión de los hechos en cuestión en Intrusos.

Se trata nada más y nada menos que de Luciana Salazar. La modelo apuntó contra la manera en que el programa de espectáculos de América Tv abordó el nuevo escándalo entre ella y su expareja, Martín Redrado, por la falta del cumplimiento en la cuota alimentaria de Matilda, la niña que tuvieron en común.

"El grupo América TV me nombra a mí solo para fantochadas y no habla de lo verdadero, que es el embargo de la Justicia a Martín Redrado por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza Intrusos", empezó el descargo de Luciana Salazar en Twitter. En este mensaje, hizo referencia a los dichos de los integrantes del programa sobre su viaje a Europa en la misma fecha en que Redrado se casó en Italia.

Por último, Salazar se dirigió de forma directa a Flor de la V, la conductora del ciclo, y fue lapidaria. "Sus propios periodista me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio. Espero que Flor de la V, que se que es muy defensora de los derechos de las mujeres, me llame", determinó la modelo.

Flor de la V se hartó y fulminó a Camila Homs en vivo: "Ahora está en todos lados"

Flor de la V se pronunció sobre el conflicto entre Camila Homs y Rodrigo De Paul y se mostró con algunas inquietudes sobre la exposición de la modelo. La conductora de Intrusos opinó sobre la aparición de Homs en muchos programas de espectáculos tras su separación del jugador de fútbol y lanzó fuertes comentarios al respecto.

"Nos tenemos que poner en el lugar de la familia. Llega un momento que son obscenos los números que se dicen y como papá, imaginate que él se tiene que ir a Europa, donde la inseguridad es un tema que está complicado. Son temas delicados”, soltó De la V en defensa del futbolista que actualmente tiene una relación amorosa con la cantante Tini Stoessel. Y remató: "¿Ella no está con una exposición elevada? Qué casualidad que de golpe ahora está en todos lados".

La celebridad hizo alusión a las capturas de pantalla de chats que aparecieron y agregó: "Yo creo que de golpe te la cruzás por la calle y no sé si la conocés". Por otro lado, la panelista Paula Galloni agregó: "La responsabilidad no es solo de los medios, también de los protagonistas y eso incluye muchas cuestiones, como el contenido que subís a las redes sociales".