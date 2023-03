La fuerte acusación del sobrino de Romina Uhrig a su tía: "Una desilusión"

Fabián hizo un peculiar descargo en sus redes sociales y alarmó a los seguidores de la exparticipante.

Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, hizo un polémico descargo en sus redes sociales que llamó la atención de los fanáticos de Gran Hermano. Rápidamente, el mensaje se viralizó en las redes sociales y salieron a la luz varias especulaciones sobre el tema.

El joven que ingresó a la casa de Gran Hermano como familiar invitado y se fue a los tres días por decisión de los participantes, tuvo una llamativa actitud en su historias de Instagram. Al parecer, Fabián sintió cierta distancia por parte de su tía y los expuso en sus redes sociales.

Según trascendió, Romina organizó una fiesta de cumpleaños para su hija e invitó a sus familiares y varios excompañeros del reality show. Sin embargo, a Fabián no se lo vio en ninguna foto. Por este motivo, muchos especulan que el joven le reclamó a su tía públicamente que no lo tuvo en cuenta para la celebración.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen", empezó la publicación de Fabián. Luego, sentenció: "Una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”.

La historia de Fabián, el sobrino de Romina Uhrig.

La fuerte revelación de Romina Uhrig sobre el ganador de Gran Hermano: "Lo merece"

Romina Uhrig habló sobre la inminente final de Gran Hermano y contó detalles desconocidos al respecto. La exdiputada que quedó en el cuarto puesto de la competencia dio a conocer quién cree que ganará el reality de Telefe y quién quiere que se convierta en campeón.

La exdiputada quedó en el cuarto lugar de la competencia conducida por Santiago del Moro y desde su salida ha expuesto diversos análisis acerca del juego. Romina obtuvo casi el 60% de los votos en un mano a mano con Nacho Castañares, por lo que quedó fuera del juego.

La participante que ha tenido altercados con "Alfa" fue consultada por Primicias Ya sobre quién cree que ganará la décima edición de Gran Hermano en Argentina y soltó: "Creo que va a ser el primo. Como querer quiero que gane Juli. Se lo merece y no sólo porque la quiero, aportó mucho en la casa más allá de quizá no ayudar con los quehaceres, ella se puso la camiseta, me ayudaba siempre, aprendió un montón".

"Era muy buena compañera, no era conflictiva, fue leal conmigo y con Dani. Con ellas voy a hacer una gran amistad, me llevo eso la casa y eso no se compra con nada", enunció Uhrig sobre la personalidad de Julieta Poggio, a quien más aferrada se mostró dentro de la casa de Telefe.

Uhrig aseguró que le gustaría ser parte del medio del espectáculo y sumó: "Con Alfa decíamos que íbamos a estudiar teatro, me gusta la actuación y todo lo que sea de los medios. También me veo en algún programa como panelista, me gustaría avanzar en el ambiente".