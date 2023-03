La foto de Nancy Dupláa que sorprendió a sus seguidores: "Expectantes y curiosos"

Nancy Dupláa sorprendió con una inesperada foto en Instagram. Qué fue lo que posteó la actriz y esposa de Pablo Echarri.

Nancy Dupláa fue noticia en los últimos días por hablar de sus dramáticos momentos familiares en el programa de Gastón Pauls. Sin embargo, ahora nuevamente volvió al centro de la escena por publicar una foto de forma inesperada en Instagram. La misma causó sorpresa entre sus seguidores.

Durante el mediodía del martes 28 de marzo, Nancy Dupláa apareció en el feed de sus fans para volver en el tiempo y recordar cuando recién se estaba iniciando en los medios. "Con esta foto que de repente encuentro entre mis cosas, quedé seleccionada en el casting que Canal 13 convocó hace nada más y nada menos que 30 años", escribió.

"Éramos 3500 en una fila interminable en la calle Lima… Con los ojos expectantes y curiosos… Gracias siempre a quienes confiaron y confían", agregó Nancy Dupláa, quien compartió una de las imágenes que llevó al casting en donde fue seleccionada para trabajar. De ahí en más, su carrera se llenó de éxitos y reconocimientos dentro de la ficción nacional.

El dramático momento de Nancy Dupláa: "Se va a morir"

Nancy Dupláa se sinceró sobre su vida privada y contó el dramático momento que le tocó atravesar. En diálogo con Gastón Pauls, quien fue su novio durante bastante tiempo tras conocerse en la novela Montaña Rusa, la actriz hizo un repaso de sus vivencias y reveló que tuvo pensamientos fuertes relacionados a la muerte.

"No hay que darle espacio a ciertos pensamientos que conducen a lo peor del mundo. Eso me llevó mucho trabajo. Por suerte no tuve que lidiar con la falopa, porque siempre le tuve mucho miedo a todo. Imaginate a eso, era el espanto", comenzó diciendo Nancy Dupláa. Su problema no tenía que ver con adicciones, sino con el desarraigo de dejar a sus padres y marcharse lejos.

Recordando esos momentos en los que empezó a emanciparse, Nancy Dupláa expresó: "Las primeras etapas eran muy fuertes porque era cuando me tenía que desarraigar, ir a algún lugar sin mi papá y mi mamá. En esos momentos la conversación interna iba para el lado de la muerte: 'Se va a morir mi mamá si yo no estoy'". Los fines de semana mis viejos me mandaban a un club, porque era muy tímida. Y yo tenía dolores de cabeza, me medicaban para eso los neurólogos. Pero en realidad pasaba otra cosa".