La foto de Marcos y Julieta en una fiesta que despertó rumores: "Los labios"

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano quedaron expuestos luego de sacarse una foto en la popular fiesta Bresh.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano se mostraron más juntos que nunca y una foto los expuso completamente. El campeón del reality show de Telefe y la joven que quedó en tercer lugar fueron a la fiesta Bresh, donde sus seguidores detectaron un detalle que nadie esperaba.

La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram Gossipeame dedicada al mundo del espectáculo. Por este motivo, se despertaron todo tipo de reacciones en las redes sociales frente a los rumores de romance que comenzaron desde que estaban en la casa de Gran Hermano.

La foto de Marcos y Julieta en la Bresh

En la foto se puede observar a ambos con el mismo color de labial, asumiendo que se habían dado un beso previamente. "Mirá como tiene Marcos el mismo brillo que Juli en los labios", comentó una usuaria de Instagram. "Por ahí se lo pidió prestado...", escribió quien está a cargo de Gossipeame con cierta ironía.

A pesar de la infinidad de rumores que rodean a los exparticipantes de Gran Hermano, confirmaron en más de una oportunidad que solamente son amigos. "Siempre tuvimos la mejor con Juli. Desde el principio nos hicimos muy amigos y siempre la sentí como muy de confianza. Pero creo que siempre la traté como a una amiga", reveló "El Primo" tiempo atrás cuando Santiago Del Moro ingresó a la casa.

La inesperada decisión de Marcos de Gran Hermano: "Eternamente"

Marcos Ginocchio, el gran ganador del último Gran Hermano, regresó a su Salta natal a principios de abril. El "Primo" llegó con Mora, la perrita que adoptó en la casa, y fue recibido como un héroe. Pero su estadía allí fue más corta que lo que se preveía y se despidió de su gente con un conmovedor comunicado.

Debido a sus compromisos con Telefe, el joven salteño ya está de nuevo en Buenos Aires y muy pronto los televidente podrán verlo en la pantalla del canal. Él y otros de los exparticipante de GH estarán en MasterChef. De hecho, Wanda Nara, conductora del ciclo, ya se encargó de anunciarlo en las redes: "Muy pronto todos juntos", publicó, junto a un video con Daniela, Nacho, Romina, Marcos, Thiago, Alfa y Julieta, todos con el icónico delantal blanco de la competencia de cocina.

Y si bien propuestas no le faltan, Marcos ya está pensando en el regreso al norte del país. Incluso compartió en Instagram su máximo deseo para cuando se produzca: "¡Eternamente agradecido con cada uno de los salteños y salteñas! Todavía no puedo creer el recibimiento y el amor que me hicieron sentir al llegar, estos momentos van a quedar conmigo siempre. En mi próxima vuelta espero poder compartir y disfrutar mucho más con ustedes. Cada día más orgulloso de mi provincia. Los quiero muchísimo".

Tras su nueva partida a la Ciudad de Buenos Aires, el salteño le dedicó unas tiernas palabras a su ciudad, donde se mostró muy agradecido por el recibimiento que tuvo apenas llegó a la provincia. Además, dejó en claro su máximo deseo para cuando regrese a su ciudad.