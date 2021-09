La figura internacional que estaría saliendo con La China Suárez

La actriz tendría una relación con una estrella de un país europeo. La China Suárez y Benjamín Vicula anunciaron su separación en agosto.

La China Suárez habría rehecho su vida amorosa con una figura del espectáculo español, tras su separación del actor Benjamín Vicuña. Una panelista reveló información exclusiva sobre el presente sentimental de la estrella de Casi Ángeles y dejó en claro que ya habría superado su vínculo con el padre de sus dos hijos menores, Amancio y Magnolia.

“En un video se ve el brazo de un masculino, muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico, pero lo mío fue todo un trabajo de investigación”, explicó Estefanía Berardi en el ciclo Mañanísimas, conducido por Carmen Barbieri. La celebridad hizo alusión a un clip que Suárez había compartido en sus redes sociales.

Berardi, a continuación, indicó los pasos que la llevaron a sacar esa conclusión: “Entré al Instagram del modelo Javier de Miguel y tiene el reloj que se ve en el video. Ellos se conocieron en el Festival de San Sebastián. Después encontré esta historia. Que él dice que está esperando a la rubia del tercero. Ahí se ve el reloj y la pulsera blanca que se ve cerca de la China (en el restaurante)”.

“Él es un modelo súper top. Tiene 37 años. Dijo que está por retirarse de las pasarelas. Es español. Se separó después de una relación de 9 años. Los amigos de la China lo siguen en redes, pero ella no”, concluyó la panelista y aseguró que la actriz estaría en pareja nuevamente.

El anuncio de separación de Benjamín Vicuña

A finales del mes de agosto, Benjamín Vicuña utilizó su cuenta de Instagram para hacer pública su separación de la China Suárez y compartió un breve texto en una de sus historias. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, lanzó y agregó: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

El enojo de la China Suárez ante las especulaciones de los medios

La China Suárez habló con Marcelo Polino y expresó su enojo ante algunos inventos por parte de la prensa. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, lanzó e informó que la separación se había dado en buenos términos.