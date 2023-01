La familia Messi le envió un regalo a Mirtha Legrand: qué hará la diva con el obsequio

Mirtha Legrand reveló en una breve charla con Socios del espectáculo que la familia Messi le envió un regalo para un motivo solidario. "Yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia", contó la diva a la salida del teatro, en un diálogo que mantuvo con el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

Mientras disfruta de sus vacaciones en la ciudad de Mar del Plata, Mirtha Legrand fue a ver "Los 39 escalones", la obra que protagonizan Guillermina Valdes, Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. Fanática del teatro, la diva de las mesazas charló con los medios presentes en la salida del Tronador, donde además de elogiar a los artistas que vio, le contó al cronista de Socios del espectáculo que este lunes se realizará una gala solidaria en el hotel Costa Galana para recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil de La Feliz.

Respecto a lo que sucederá en el evento solidario, Mirtha reveló una particular conversación que tuvo con Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi. "El lunes tenemos la gran gala y conseguimos la camiseta de Messi autografiada", contó "La Chiqui" respecto al regalo que le envió la familia Messi. Respecto a cómo consiguieron tal solicitada prenda, Legrand explicó: "La mamá me llamó para decirme que me admira mucho, yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia".

"Se nos ocurrió pedirle la camiseta y hoy nos llegó. La vamos a rematar para el hospital", concluyó Mirtha Legrand, orgullosa de haber conseguido la camiseta autografiada por el campeón del mundo, dado que sabe que con ella conseguirá un alto monto de dinero para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Mientras tanto, "La Chiqui" ya comenzó las negociaciones con El Trece para regresar a la pantalla chica lo más pronto posible, algo que no consiguió el año pasado.

Figura de El Trece que pondría en peligro el 2023 de Mirtha Legrand en la TV

Según información del portal de Laura Ubfal, quien dejaría a Mirtha y Juana para crecer como profesional sería la chef Jimena Monteverde, la responsable de elaborar el menú de los programas y tener picantes intercambios con las figuras de El Trece. Al parecer, la cocinera habría sido convocada por las autoridades de El Nueve para conducir su propio programa.

Jimena Monteverde, que tiene gran llegada a diversas marcas de alimentos por su larga trayectoria en los medios, sería una de las figuras que El Nueve estaría tratando de convencer para llevar adelante un magazine que le compita a Ariel en su salsa, que con la conducción de Ariel Rodríguez Palacios se convirtió en una de las sorpresas de Telefe y mantiene buenos números de audiencia. La información de Ubfal precisa que la señal también iría en busca de cerrar un reality, pero no tendría el presupuesto necesario.