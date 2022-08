La extraña actitud de Cande Tinelli y Coti Sorokin que alentó los rumores de separación

La famosa pareja de cantantes tuvo una peculiar actitud en las redes sociales que llamó la atención inmediata de todos sus seguidores.

Cande Tinelli y Coti Sorokin tuvieron una extraña actitud en sus redes sociales que reavivó los rumores de crisis. A lo largo de sus dos años de relación, los cantantes atravesaron varias especulaciones sobre su relación que lograron desmentir, sin embargo este accionar reciente volvió a colocarlos en el foco de las polémicas.

En medio de un exitoso presente como jurados de Canta Conmigo Ahora, programa por el que dejaron otros compromisos en España, la hija de Marcelo Tinelli y el intérprete de Canción de Adiós enfrentan nuevos rumores de separación tras tener una llamativa actitud en sus redes sociales.

Sin embargo, pese a que la pareja se mostró sumamente enamorada e incluso hablaron de la posibilidad de casarse, Cande Tinelli decidió eliminar todas las fotos de su perfil de Instagram en las que aparecía junto al cantante. Sin dar explicaciones, la cantante e influencer borró todo rastro de su relación de las redes sociales.

Asimismo, horas después de eliminar todas las publicaciones, "Lelé" subió una foto a sus historias de Instagram con una triste frase de la película El extraño Mundo de Jack. "Te amo, pero no sos mío", se leyó en la postal.

Cande Tinelli estalló cuando la criticaron por su cuerpo: "No es divertido"

Cande Tinelli hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y estalló cuando leyó un comentario sobre su cuerpo que la indignó. A través de sus historias de Instagram, la jurado de Canta Conmigo Ahora invitó a la reflexión al compartir su experiencia personal.

“Tu cara rara, o tenés algunos kilitos de más”, fue el comentario de una seguidora que indignó a la hija de Marcelo Tinelli. Enojada, "Lelé" utilizó su llegada en las redes sociales e hizo un fuerte descargo en el que apuntó contra las personas que opinan de los cuerpos ajenos. "Este tipo de comentarios, año 2022, no están buenos, no ayudan, comentar del cuerpo de otro es antiguo", empezó por decir Tinelli.

"Subo ese mensaje porque me llegan varios así y lo quiero compartir con las personas que me siguen que tienen traumas con su físico y obsesiones alimenticias, anorexia, bulimia o algún tipo de trastorno", explicó Candelaria. Luego añadió: "No se dice ‘estás gordo o flaco’, no se pregunta, no se toca el tema es delicado para los que lo tuvimos, lo tienen o lo tendrán".

En este marco, Tinelli enfatizó que "no hay que mambear a la gente" y que está muy mal opinar de cuerpos ajenos. Además, la cantante habló de su experiencia personal con los trastornos alimenticios y aseguró que, afortunadamente, lo tiene trabajado con la psicóloga y el tratamiento psiquiátrico.

"Tengo este trastorno hace años. A mí un comentario así me choca", admitió la cantante. "Y me molesta que hoy día se sigan haciendo estos comentarios. Es antiguo falta que haya dinosaurios y listo. No da, no hay que meterse con los cuerpos ajeno genera trastornos enfermedades depresión, posibles suicidios, estos comentarios no se hacen más", reflexionó indignada. "Genera cosas que no están buenas. Piensen antes de mandar un mensaje de agresión, y ni con buena onda esta bueno hablar de los cuerpos, no es divertido ni mucho menos", sentenció la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.