La explosiva crítica de Macri a Yanina Latorre: "Quilombera"

Mauricio Macri le hizo una fulminante crítica a Yanina Latorre. La frase del ex presidente de la Nación causó revuelo en LAM, programa conducido por Ángel de Brito en El Trece.

Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la polémica. En esta oportunidad, durante la transmisión del programa de este lunes en LAM (Los Ángeles de la Mañana), Yanina Latorre expuso el vergonzoso comentario que el ex presidente de la Nación le hizo en una reunión. Según contó con la panelista, el político le hizo una explosiva crítica en una picante conversación.

En un ida y vuelta con Ángel de Brito, Yanina contó que estuvo presente en el cumpleaños de 15 de la hija de Daniel Angelici. En dicho evento, se encontró con Macri, de quien manifestó: "Lo volví a querer". Y relató qué fue lo que le dijo uno de los referentes de Juntos por el Cambio: "Hola, quilombera, me dijo".

"Estaba Juliana (Awada) con Antonia (NdeR: la hija de Mauricio Macri con Juliana). Estaba María Becerra cantando y Antonia es fan. Estaba arriba de los parlantes, enloquecida". Y volvió a resaltar: "Mauri me dijo 'quilombera' y que ve LAM. Estaba Coppola, Tevez... esquivé mucho reproche... Me decían: 'Vos dijiste, vos dijiste...'. Había mucho fiscal también".

Yanina Latorre, panelista de LAM.

Cabe recordar que, en otras oportunidades, Yanina Latorre destrozó a Macri, de quien tiene un mal recuerdo como presidente de Boca. En una entrevista que le hizo Soledad Silveyra en el programa "Mujeres", por El Trece, fue consultada sobre su experiencia como representante de su marido Diego Latorre: "Con el único que no me sentí cómoda fue con Macri, me pareció muy machista, me vio como taradita rubia, me subestimó”.

D'Onofrio liquidó a Macri por haber echado a un militante del PRO tras el episodio del gas pimienta en el Boca - River del 2015

Rodolfo D'Onofrio brindó una entrevista para el programa Super Fútbol, por TyC Sports, donde habló de varios temas relacionados a la actualidad y el futuro de la institución. Antonio Serpa, periodista e hincha del club de La Ribera lo apuró en vivo preguntándole acerca del episodio ocurrido en 2015 y D'Onofrio contó detalles de aquella noche y reveló lo que sucedió con Ignacio Villarroel, por entonces abogado de la institución de Núñez y militante del PRO.

"River no quiso continuar el partido, intentó que no se continuara jugando", lanzó el panelista. Y recibió la respuesta del mandamás "Millonario": "No es así, eso no es cierto. Ante lo que ocurrió, River presentó las evidencias. Nosotros no éramos parte en el juicio. Lo que hicimos fue llevar la documentación, nada más que eso, y después la Conmebol decidió. Todo eso es un invento de los que estaban en Boca en ese momento".

"Lo que tenés que hacer es presentar la documentación de lo que ocurrió en el lugar donde vos te sentiste afectado y eso hizo River. Te voy a contar más porque metiste el dedito. El día que ocurrió voy al vestuario y me viene a buscar el presidente de Boca, me pide por favor que lo acompañe a ver si podía hacer entrar a los jugadores de Boca comprometidos con 'La 12' que no dejaban que los jugadores de River entraran", agregó.

"A la mañana siguiente Villarroel viaja llevando toda la documentación a la Conmebol. Me llama Daniel Angelici y me dice: 'Rodolfo te pido disculpas la verdad no puedo creer lo que pasó'. Más tarde en un programa me dicen 'prendé la televisión' y lo encuentro a Angelici y a Arruabarrena matándome. Quien dio la instrucción para que hicieran eso no lo sé. Te quiero decir algo más. ¿Sabés que hicieron con Villarroel los del PRO? Lo echaron. Era un hombre que militaba en el PRO, ¿Está claro? Más clarito no te lo puedo contar", sentenció D'Onofrio.