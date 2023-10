La experiencia paranormal que estremeció a Guido Kaczka en El Trece: "No lo puedo creer"

Un participante de Los 8 Escalones del Millón asustó a Guido Kaczka al revelarle el extraño lugar en el que vive.

Guido Kaczka es un actor, productor y conductor de televisión que actualmente está al frente de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), el reconocido programa que invita a participantes a responder diferentes preguntas de interés general, con la posibilidad de llevarse tres millones de pesos. En la emisión del miércoles 5 de octubre de 2023, en la que los participantes compitieron por la posibilidad de ganarse un departamento, se presentó al programa un joven llamado Joel, quien dejó a todos sin palabras al revelar el terrorífico lugar en el que vive actualmente.

Cuando llegó el momento de presentar a Joel, Kaczka se sorprendió al leer en su presentación la urgente razón por la que el concursante necesita mudarse urgentemente: porque en su actual lugar de residencia, vive rodeado de espíritus. "¿Joel está viviendo en un teatro de San Telmo?", preguntó el conductor. "Sí, en un teatro de San Telmo, exactamente", asintió el participante. Acto seguido, comenzó a contar su espeluznante historia.

"Como hace un tiempo me tuve que ir a vivir a otro lado, un amigo me prestó esa habitación en el teatro. Es normal, con cama, todo. Pero bueno, la cantidad de fantasmas que hay en ese teatro... no te puedo explicar", aseguró. "¿Suena a la noche?", indagó Guido.

"Aplausos, cambios de lugar de cosas... estás en silencio y de repente escuchás 'clap clap'. Es un teatro, obviamente. Y bueno, como eso un montón de cosas", detalló Joel, mientras todos los presentes lo miraban con temor. "¿Se quedó uno adentro aplaudiendo? Por lo menos está chocho... ¿Te da miedo?", quiso saber el presentador.

Lejos de negarlo, Joel confesó que siente mucho miedo todos los días. "Ay Joel, no lo puedo creer. En la radio a veces hablamos de estas cosas, y cuando cuentan, no lo puedo creer", le dijo Kaczka. "Después, cuadros que cambian la forma...", continuó el joven. "¿Pero qué vivís, en la escuela de Harry Potter?", bromeó guido. "Más o menos", cerró Joel.

Fuerte denuncia de una participante de Los 8 Escalones: "Que se sepa"

Una joven llamada Martina que se presentó a Los 8 Escalones del Millón denunció que la producción la hizo sentir incómoda durante su paso por el programa. "Yo no soy de hacer estas cosas, pero me molestó y me parece que está bueno contarlo para que se sepa. Me habló una chica para pedirme que lleve dos o tres outfits y que le mande foto para arreglar con ella. Esta chica me dijo qué llevar y qué no", comenzó la participante en su descargo, compartido en TikTok.

Finalmente, la vestuarista eligió darle un short de jean corto, un top brillante, unas botas altas y una camisa larga, que rápidamente, generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. "Hasta ahí todo bien, pero después me pidieron que me saque la camisa (y quedar solo en top), yo no quería", destacó la joven.

Sin embargo, terminó cediendo por pedido de la producción. "Me la terminé sacando y me sentía incomoda. Me dijeron que no iban a enfocarme de atrás y de costado y sí lo hicieron. Muy mal la producción”, se quejó. El clip se viralizó en las redes sociales y generó un fuerte repudio entre los seguidores del programa.