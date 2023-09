Grave acusación contra Los 8 Escalones que preocupa a Guido Kaczka: "Que se sepa"

Participó en Los 8 Escalones, se volvió viral y publicó un duro descargo contra el programa de El Trece. Martina Giral apuntó contra la producción del ciclo conducido por Guido Kaczka.

Los 8 Escalones, el programa conducido por Guido Kaczka en la pantalla de El Trece, quedó envuelto en una fuerte polémica en las últimas horas. Una de las participantes que pasó por el ciclo de preguntas y respuestas subió a TikTok un video con un duro descargo contra la producción y encendió lar alarmas.

Los 8 Escalones fue por mucho tiempo uno de los programas insignias del canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación. Pero en los últimos meses sufrió una merma en el rating y el equipo encabezado por Kaczka empezó hacer modificaciones para recuperar audiencias. Sin embargo, los resultados por el momento no fueron buenos y ahora quedaron envueltos en una importante polémica.

Todo comenzó el pasado viernes, cuando una concursante Martina Giral formó parte del certamen que reparte tres millones de pesos en premio y un departamento a estrenar. La joven rápidamente se volvió viral por su vestimenta y cansada de por los comentarios que recibió contó la verdad detrás de su atuendo.

“Fui a Los 8 Escalones y pasó esto”, comenzó su relato Martina y mostró las distintas opiniones que recibió de los internautas, quienes criticaban su look. Luego, explicó: “Yo no soy de hacer estas cosas, pero me molestó y me parece que está bueno contarlo para que se sepa. Me habló una chica para pedirme que lleve dos o tres outfits y que le mande foto para arreglar con ella. Esta chica me dijo qué llevar y qué no". Finalmente, la encarga de vestuario eligió un short de jeans corto, un top brillante, unas botas altas y una camisa larga.

"Hasta ahí todo bien, pero después me pidieron que me saque la camisa (y quedar solo en top), yo no quería", aseguró en el clip de TikTok, pero contó que terminó accediendo al pedido. "Me la terminé sacando y me sentía incomoda. Me dijeron que no iban a enfocarme de atrás y de costado y sí lo hicieron. Muy mal la producción”, subrayó.

El video del descargo se volvió viral este lunes y generó gran revuelo en las redes sociales. Antes de finalizar su relato, Martina pidió respeto y, a su vez, dio un mensaje de concientización para aquellos que critican ciertas situaciones sin conocer con exactitud lo que sucede detrás de escena.

Participó en Los 8 Escalones, se volvió viral y publicó un duro descargo contra el programa de El Trece.

Chau al formato de Los 8 Escalones: el anuncio de Guido Kaczka en El Trece

Los 8 Escalones es un programa de televisión que consiste en que cada participante conteste la mayor cantidad de respuestas correctas de diversas temáticas que es presentado por Guido Kaczka en El Trece desde 2021. A pesar de haber sostenido su formato desde sus inicios, en esta oportunidad el conductor decidió hacer algunas modificaciones que se verán reflejadas en las emisiones de los últimos días.

Los canales oficiales de la señal del Grupo Clarín realizaron un spot publicitario del ciclo a los fines de comunicar la noticia que revolucionó la grilla de programación del canal. En el video apareció Guido, su conductor y parte de la producción del ciclo de preguntas y respuestas, acompañado por varias figuras.

Es que el lunes 18 de septiembre llegó a la pantalla Los 8 Escalones: Edición Famosos, en el horario de las 22.15. Los participantes fueron Pablo Alarcón, Brian Buley, Locho Loccisano, Adriana Salgueiro, Osito de Gran Hermano y Amalia "Yuyito" González.

El programa continuará con su emisión normal con participantes no famosos, pero Kaczka apostará por este nuevo formato cada tanto para enriquecer la dinámica del ciclo. Cabe recordar que hace poco hubo otro cambio: la disputa no solo por los 3 millones de pesos, sino también por un departamento en Capital Federal.