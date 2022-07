La experiencia paranormal de Lissa Vera en El Hotel de los Famosos: "Fantasmas"

Lissa Vera protagonizó una extraña y angustiante experiencia paranormal en El Hotel de los Famosos. El mal momento que vivió en el reality de El Trece.

A poco tiempo de que se lleve a cabo la gran final de El Hotel de los Famosos, Lissa Vera protagonizó un momento sumamente angustiante en las últimas horas. De acuerdo a lo que se pudo ver en una de las escenas, la cantante reveló que sufrió una experiencia paranormal en el programa de El Trece.

"Me levanto tipo 3 de la mañana con una pesadilla tremenda y me asusté, así que prefiero dormir en mi cama", explicó Lissa en diálogo con la producción del reality. En el tape que transmitió El Trece, se puede ver claramente cómo fue que la ex integrante de Bandana le manifiesta a Locho Loccisano la extraña situación que vivió.

"Algo me aplastó contra la cama", expresó Lissa, completamente asustada. Locho intervino y trató de contenerla: "No te aplastó, es una pesadilla. Lissa, mirame, nada te aplastó contra la cama. Tranquila. No hay fantasmas, no hay espíritus, no hay esas cosas". Y luego, la cantante describió qué fue lo que sintió: "No, no hay. Voy a quedar como una chiflada. Sea lo que sea que me asustó, destilaba un odio. ¿Viste esa sensación? Ni siquiera lo puedo describir".

"Dormite, vos podés. Tranquila que yo estoy acá", le recomendó Locho, que en todo momento intentó calmarla y ayudarla para que pudiera descansar con completa normalidad. Afortunadamente, Lissa Vera pudo volver a dormirse, aunque nunca pudo determinar qué fue lo que le sucedió con exactitud.

Lista de participantes que siguen en El Hotel de los Famosos

Alex Cannigia.

Martín Salwe.

Lissa Vera.

Walter Queijeiro.

Locho Loccisano.

Silvina Luna.

Pampita filtró cómo será la final de El Hotel de los Famosos

En un reciente diálogo con Socios del Espectáculo, Carolina "Pampita" Ardohain quiso calmar algunas ansiedades y adelantó algunos detalles de lo que podrá verse en la gran final de El Hotel de los Famosos. "¡Tremendo! Te juro que los capítulos que vienen son muy intensos todos. Los participantes están a flor de piel, imaginate estar meses encerrado y no te querés ir cuando estás a tres pasos del último día", comenzó por explicar la modelo.

Sobre el episodio final, Pampita enfatizó: "Van a darlo todo, absolutamente todo. Va a haber gente que se ‘panquequea’ y que pensás que va a actuar de una manera y a último momento actúa de otra". "Pero lo digo en el buen sentido. Yo, acá, no juzgo a ningún participante. Para mí, todo es válido y está bueno también que así sea, que haya sorpresas", profundizó.

Por último, la conductora del programa hizo una importante reflexión. "Me encantaría que haya una mujer en la final porque vi lo difíciles que eran los juegos para las mujeres. Pienso que esta bueno que la producción no haga diferencia entre un juego y el otro. Los juegos son para todos por igual, pero había muchos desafíos de fuerza y resistencia muy difíciles", sentenció.