La esposa de Di María cruzó a una reconocida periodista: "Inventaste"

Revelan el fuerte cruce que tuvo la esposa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, con una reconocida panelista de la televisión argentina.

Una reconocida periodista reveló el picante cruce por mensaje privado que tuvo con la Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel di María. "Tengo que pensar que inventaste", disparó la pareja del futbolista de La Scaloneta, muy enojada con la información que habría brindado una destacada panelista de la televisión argentina.

Jorgelina Cardoso y otras parejas de los integrantes de la Selección argentina quedaron en el centro de la polémica hace unos días después de los cumpleaños de Lionel Messi y Leandro Paredes. Es que según consignaron diferentes testigos, las mujeres no la habría hecho sentir cómoda a Tini Stoessel, la nueva pareja de Rodrigo de Paul, ya que están del lado de Camila Homs, la madre de los hijos del futbolista del Atlético de Madrid.

La propia Cardoso reaccionó primero en sus redes sociales para desmentir esta información. Pero también se cruzó con una de las periodistas que contó que no le habrían abierto las puertas a la cantante argentina. "Le indignó que yo haya contado que no fue muy buena onda con Tini Stoessel en el cumpleaños de Lionel Messi", contó Estefanía Berardi este martes en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Continuando con su relato, la panelista reveló qué le dijo la esposa de Di María, que fue recientemente presentado como nuevo refuerzo de Juventus: "Voy a escribirle una por una a ver quién fue la que te dijo eso. Si todas me dicen que no, tengo que pensar que inventaste". No conforme con esto, Cardoso siguió muy dura en su comunicación con Berardi.

"Hicimos un grupo re lindo ese día, por eso no te creo. La próxima vez que tengas cosas que decir de mí primero chequéalo conmigo, por favor porque me ensuciás. Total, para vos es una pavada, pero para mí no lo es. Cuido mucho mi nombre y a mi familia", sumó la esposa de Di María, muy molesta con la información que brindó la panelista de Mañanísima y LAM (América TV).

La filosa respuesta de Berardi

"El tiempo libre que tiene de escribir a uno por uno preguntando a ver quién me dijo a mí una cosa. ¡Qué bueno tener tanto tiempo!", disparó enojada la periodista. Entonces, Berardi aseguró que fue ahí que se "calentó", le aseguró a Cardoso que ella no inventaba y que podía creer lo que quisiera.

"¿Qué me voy a poner a discutir? Si me lo dicen tres personas que estuvieron ahí Antonela sigue a Tini en Instagram. Como que hubo una intención de querer llevarse bien con la novia del amigo. Porque el amigo de Leo es Rodrigo de Paul. Jorgelina fue la que más distancia marcó y a Tini Stoessel no la hizo sentir muy cómoda", cerró Estefanía Berardi, visiblemente enojada con toda la situación.