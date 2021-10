La escandalosa frase con la que Icardi intentó seducir a La China Suárez

Marcelo Polino reveló la escandalosa frase con la que Icardi habría intentado conquistar a la China Suárez.

Marcelo Polino se metió de lleno en la polémica de la semana entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez, y reveló la impactante frase con la que el futbolista intentó seducir a la actriz. Además, quien habría iniciado las conversaciones entre Suárez e Icardi sería este último después de "darle muchos likes" en Instagram.

El escándalo que se desató el sábado pasado por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, con la China Suárez como tercera en discordia, fue el tema de la semana para todo el país. Por eso, los periodistas de espectáculos fueron las estrellas de estos últimos días, con informaciones, confirmaciones y desmentidas de todos los colores. Amigo de la China Suárez, Marcelo Polino eligió mantenerse alejado de la cuestión y tratar de no involucrarse, según le reveló a su círculo cercano: "Voy a intentar no meterme en esta". Pero no pudo contenerse.

Polino comenzó sereno, desmintiendo la información que habían ido brindando Ángel de Brito y sus panelistas en Los Ángeles de la Mañana en estos días. "Creo que ni lo conoce a Icardi 'La China'. Es más, le mandé mensaje por el día de la madre a ella pero no hablé del tema", contó el Embajador de algunos programas de Telefe en Implacables (El Nueve). De todos modos, Polino sí se metió en la separación de la empresaria y el futbolista: "Wanda siempre sorprende. Cuando hay una noticia de divorcio nos da mucho material a nosotros, pero hay una tristeza para una familia".

Pero este miércoles, Marcelo Polino decidió contar lo que sabe sobre el tema. "Todo empezó cuando él le empezó a escribir después de darles muchos likes. Siempre fue vía Instagram, nada más", reveló el periodista este miércoles en Flor de equipo, cuya fuente es una "persona muy confiable". Pero eso no fue todo, dado que Polino agregó que Icardi tiene "admiración desde chiquito por la China, de verla en la tele todo el tiempo". Además también reveló la frase que el futbolista le habría dicho a la actriz para conquistarla: "Sos la mujer de mis sueños".

El estado emocional de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez

Yanina Latorre contó que Wanda Nara está muy mal desde lo emocional: "Está muy triste, enojada y deprimida". Y brindó otros detalles al respecto: “Me contó que están todos en París porque los chicos van al colegio, pero se quiere ir a Milán. Está enojadísima, muy triste y tiene momentos en los que está deprimida". En tanto, advirtió: "Wanda me contó que la infidelidad no se concretó".

Por otra parte, y de acuerdo a la panelista de LAM, Wanda se mostró sorprendida por la buena información que tiene el equipo que conduce Ángel de Brito: "Yo hablé con Wanda, me preguntó de dónde saqué la información, que no le dije, pero no podía creer el nivel de detalle y me agradeció por cómo tratamos el tema con respeto".