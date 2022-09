La escandalosa fiesta en lo de Rafael Ferro que terminó con la Policía

El actor Rafael Ferro compartió una divertida anécdota sobre una fiesta de su hija que terminó de la peor forma y con la Policía irrumpiendo a su casa.

El actor Rafael Ferro visitó a Florencia Peña en LPA (América TV) y contó la divertida anécdota de como boicoteó una fiesta organizada por su hija en la casa familiar. "Llamé a los policías", confesó Ferro, que actualmente integra el elenco de la obra teatral El método Gronholm.

"Mi hija de 19 años empezó a hacer fiestas, vive de noche. Me largó la facultad. Empezó a hacer fiestas en casa, un día me dice 'pa, vienen 20'. Medio mentirosa, al final vinieron casi 50. Encima en ese momento estaba jugando al hockey, así que todos los chabones que venían eran medio rugbiers por lo que ni siquiera podía poner un poco de autoridad", comenzó a narrar el actor de larga trayectoria en televisión y teatro.

Atendiendo el pedido de su hija, el actor le concedió el permiso para hacer el festejo y señaló: "Me clavé 7 clonazepam y me puse una serie, ahí todo roto. Al rato, una queja en la puerta: era la Policía". Haciendo una divertida mímica de la forma en la que recibió a los efectivos, Ferro compartió la advertencia que le hicieron: "Me dijeron 'maestro, bajen un poquito el volumen porque se quejaron'".

La historia no terminó de la mejor forma: los ruidos volvieron y el actor terminó por hartarse de la situación, al punto que tomó una medida drástica. "A la hora y media los llamé yo a los policías y les dije 'por favor, llevátelos de acá'", cerró Rafael, aclarando que para ese momento ya eran las 5 de la madrugada y los jóvenes no estaban en su mejor estado.

La obra de Vicuña está en llamas por una furiosa interna: "Hay un topo"

Desde su estreno, la nueva versión de El método Grönholm no arranca: crecen los rumores de mala onda en el elenco, pese a los fallidos intentos desde la producción por dar una imagen de armonía. Además de las mencionadas internas en la obra de Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, se reveló que habría un topo en el círculo chico de trabajo, quien filtra los conflictos a los panelistas de programas de farándula.

"'Acá en este grupo hay un topo', dice el hombre (Ciro Zorzoli, el director). 'Uno de todos nosotros en este grupo'. Todos lo negaron", anunció Yanina Latorre en LAM (América TV), aplicando un tono misterioso en sus palabras. Con la atención del resto de las angelitas, la filosa panelista y Ángel de Brito arrojaron la bomba que pone en jaque a El método Grönholm.

Sumando intriga, de Brito fue contundente: "Se mueren si saben quién es el topo. Es algo que únicamente sabemos Yanina, el topo y yo. Obviamente no lo vamos a contar porque no queremos matar al topo. La fuente no se revela". En sintonía, Latorre disparó: "Estan todos sospenchando del otro".

"Ese día todos se comprometieron a tratar de mejorar el vínculo y llevarse mejor, pero los pasillos siguen silenciosos y cada uno sigue encerrado en su camarín. Y nadie le preguntó a Benjamín Vicuña por el padre, nadie en el chat", cerró Latorre, ahondando en el detrás de escena de la puesta de la Avenida Corrientes. "El topo no es ningún gil. Sería un gran panelista", sentenció, logrando la aprobación de Ángel de Brito.