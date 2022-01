La escalofriante revelación de Carla Conte sobre su padre muerto: "Hablé con él"

Carla Conte, quien perdió a su papá el año pasado por el coronavirus, reveló que todavía se comunica con su papá a través de una práctica espiritual.

El papá de Carla Conte falleció a mediados del año pasado después de haber contraído coronavirus. A pesar de su angustia, la actriz y conductora asegura haber encontrado una manera de seguir en contacto con él: a través de una práctica espiritual. En diálogo en Agarrate Catalina, explicó cómo es que lo hace.

Carla ya había practicado esto años atrás después de la muerte de su abuela paterna, a quien nunca había llegado a conocer. Como vio que le dio resultados no dudó en intentarlo con su papá y, una vez más, afirma que, aunque muchas personas no crean en esto, a ella le funcionó para encontrar su paz interior y poder reconectar con él.

Se trata de registros akáshicos, una práctica espiritual que se realiza con un guía que se encarga de hacer de intermediario para que la persona viva le haga preguntas a sus antepasados o a otras almas. “Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá. Al mes o mes y pico de lo que pasó hice una sesión y me conecté con él, hablé con él”, expresó Conte.

“Cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos: alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa. Yo ya había tenido contacto de esa manera y me había conectado con mi abuela paterna, que yo no la conocí”, continuó.

Carla explicó que para ella se sintió tan natural y real como si hubiese sido un llamado telefónico. “Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma”, continuó.

A pesar de ser consciente de que la mayoría de las personas se niegan a creer en este tipo de prácticas, ella aseguró que lo importante para ella era sentirse en paz e intentar comunicarse con su papá. “Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él. Yo me siento en paz y comunicada con él”, cerró.

¿Qué son los registros akáshicos?

Los registros akáshicos son una práctica espiritual sin sustento científico a través de la cual una persona viva se comunica con espíritus para encontrar respuestas. Muchas civilizaciones, como los mayas y los egipcios, realizaban la lectura de registros y hoy en día se sigue replicando por diversas culturas.

Esta práctica sostiene que toda la información energética del pasado está localizada en algún sitio y que mediante la apertura de registros se pueden obtener respuestas para lograr un mayor autoconocimiento. Las personas que suelen recurrir a la apertura de registros generalmente buscan resolver traumas, desbloquear situaciones de su presente, encontrar respuestas sobre sí mismos o comunicarse con seres queridos fallecidos.