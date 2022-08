La escalofriante experiencia paranormal de Charlotte Caniggia: "Por mi vida"

Charlotte Caniggia reveló la escalofriante experiencia paranormal que vivió en su niñez cuando vivía en un castillo de España.

Charlotte Caniggia estuvo invitada a PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, y reveló una escalofriante anécdota paranormal que vivió durante su infancia, cuando vivía en un castillo en España junto a sus dos padres y su hermano, Alex Caniggia.

Durante toda su niñez, Charlotte pasó varios años viviendo en Marbella y Madrid. En una época, vivían en un castillo muy antiguo que muchos años atrás era propiedad de un conde y de una condesa. Un día, la modelo estaba jugando con su hermano cuando de repente escuchó la voz de alguien que no estaba allí.

"El castillo era muy antiguo, tenía dos cuadros de un conde y una condesa que supuestamente vivían ahí hace muchísimos años. Y un día estaba jugando al escondite con mi hermano, tendríamos 10 años...", comenzó Charlotte. "Y de golpe... Te lo juro por mi vida: mi hermano estaba escondido ahí y escucho la voz de un hombre riéndose".

"Te juro, era la voz de un hombre, para mí era un fantasma. Me agarró mucho miedo, empecé a correr y la fui a buscar a mi mamá", relató Caniggia mientras Andy y el resto de los invitados la miraban completamente impactados por la anécdota.

Según su relato, el sonido era más bien "como una risa diabólica" y hasta el día de hoy está segura de que era el conde. "Mi mamá cree un montón en esas cosas y después vino un cura a la casa. Dijo que nos teníamos que ir de ahí. Al poco tiempo nos fuimos. También los animales que teníamos, los conejos o cosas así, se morían en esa casa. Pasaban cosas feas", cerró la mediática.

La tristeza de Charlotte Caniggia al hablar sobre su relación con su padre

En otro momento, Andy Kusnetzoff le preguntó a Charlotte sobre la relación con su padre, Claudio Paul Caniggia, y se generó un clima de tensión en la mesa, especialmente porque se sabe que el padre de Charlotte tiene denuncias de violencia de género por parte de su madre, Mariana Nannis.

"¿Vos no tenés relación con tu papá?", le preguntó el conductor. Charlotte le respondió con dolor: "Sí, pero él no me habla. Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer?. A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja".