La emotiva historia detrás del vestido que Pampita usó en los Martín Fierro

La modelo se expresó en la alfombra roja de la premiación sobre el significado de su outfit. Pampita escogió un diseño de la reconocida modista Elsa Serrano.

Pampita estaba nominada por su programa de NET Tv y su participación en Showmatch, pero no obtuvo galardones.

Pampita se presentó en los Martín Fierro 2022 y reveló la emotiva carga histórica que tenía el vestido que escogió para la ocasión. La conductora de televisión dio a conocer el motivo por el que eligió un atuendo creado por la diseñadora Elsa Serrano, fallecida en 2020.

"Estoy muy contenta porque estoy usando un vestido con mucha carga emotiva; es el que usó Norma Aleandro cuando ganó el Oscar por La Historia Oficial", enunció la modelo y así hizo viajar en el tiempo al público a 1985, año en que se estrenó ese filme, uno de los más significativos en materia de visibilización del desastre orquestado en la última dictadura cívico-militar del país.

Pampita agregó aún más emoción a su discurso cuando reveló la charla que había tenido con Serrano antes de su deceso. "Yo le había prometido a Elsa que en alguna gala iba a poder usar uno de sus vestidos y no se pudo dar; así que muy amablemente, sus hijas me cedieron este vestido del museo maravilloso, que me va a estar acompañando como yo le había prometido. Las vueltas de la vida hicieron que tenga que ser en este Martín Fierro", agregó la celebridad en diálogo con Paula Chaves, quien condujo la alfombra roja de la ceremonia.

La insólita manera en que murió Elsa Serrano

Elsa Serrano gozaba de un excelente estado de salud cuando falleció, el 16 de septiembre del 2020, debido a un desperfecto en el funcionamiento del aire acondicionado que provocó un gran incendio en su casa. La propiedad ubicada en el barrio de Retiro fue rápidamente asistida por bomberos, quienes informaron que un cortocircuito hizo que el aparato regulador de temperatura gotee sobre la cama de Elsa y así causara fuego en todo su cuarto.

"A pesar de que el escape hubiera sido sencillo, no pudo hacerlo. Puede que porque hubiera estado muy dormida o por la inhalación de dióxido de carbono", indicaron las fuentes en aquel momento. "Mis condolencias a sus familiares, amigos y a todo el equipo de #CorteYConfeccion que tanto la quería. Muy amada por sus colegas en el rubro. Te vamos a extrañar mucho Elsa", expresaron desde el ciclo de televisión donde Serrano se desempeñó como jurado.