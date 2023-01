La emotiva final de Los 8 Escalones que sensibilizó a Guido Kaczka: "Fue mérito"

Guido Kaczka se mostró conmovido tras la victoria de uno de los participantes de Los 8 Escalones. La madre del concursante quebró en llanto y provocó la emoción de todos los presentes en el programa de preguntas y respuestas de El Trece.

"¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos tiene más de 600 años de antigüedad? Fontana Di Trevi, Torre de Pisa, Palacio de Versalles o Basílica de la Sagrada Familia", rezaba la pregunta que coronó como ganador al joven, quien respondió por la segunda opción.

Cuando el concursante llamado Alexis respondió de manera correcta la última pregunta de la emisión y comenzó a sonar la música de campeón, su madre y su amigo corrieron a abrazar al joven entre lágrimas y sollozos. Kackza se acercó al participante y le hizo un par de preguntas alusivas al juego, con un tono de voz cargado de emoción.

El conmovedor ida y vuelta de Guido Kaczka con el participante de Los 8 Escalones

Guido Kaczka: ¿Alguna vez habías ganado Alexis?

Alexis: "Una entrada para una convención de tecnología por sorteo".

Guido Kaczka: "Por sorteo, pero esto fue mérito. Porque contestaste bien".

Alexis: Les quiero mandar un beso grande a mi papá, a mis tías y a mucha gente más.

Guido Kaczka: "¿Volvés por cuatro millones?".

Alexis: "Sí, obvio".

Las palabras de Flor Bertotti sobre su relación con la actual esposa de Guido Kaczka

"Súper fluida, natural. Nos cubrimos un montón con Sole, la mujer de Guido, porque él está con mil cosas entonces hablo con ella y organizamos, nos cubrimos y estamos ahí para lo que Romeo necesite", soltó Bertotti en diálogo con Infobae sobre su vínculo con la esposa de Guido Kaczka. La actriz y el conductor fueron novios durante siete años y en 2006 dieron el sí e iniciaron un matrimonio que duró cuatro años. En ese tiempo, Guido y Florencia se convirtieron en padres de su primer hijos, Romeo. A pesar de haber terminado su relación en 2010, la pareja nunca tuvo una mala relación y siempre se mantuvieron unidos por el bienestar de su hijo.

Guido Kaczka sobre su trabajo en televisión siendo tan sólo un niño

"Me acuerdo perfecto el momento en que mi mamá me contó que iba a grabar por primera vez. Justo ese día me había quedado en casa. Y cuando llega mi mamá me dice: ‘Sabés que vas a actuar’. De la alegría empecé a saltar arriba del sillón blanco de casa", relató en diálogo con Clarín el conductor que empezó su carrera como actor a una corta edad. Y cerró: "Fue una felicidad total. Y era muy consciente. Tenía mucha noción. Ya en ese entonces quería sorprender. Algo parecido a lo que me pasa hoy".