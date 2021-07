La dura reflexión de Montaner sobre Chano: "No se puede hacer leña de un árbol que se cae"

La estrella de La Voz Argentina conversó con Eduardo Feinmann sobre los problemas que padece Chano.

Mientras el cantante Santiago Moreno Charpentier, más conocido por su nombre artístico, Chano, se encuentra en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi, el músico Ricardo Montaner emitió su opinión al respecto. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el artista y estrella de La Voz Argentina expresó unas palabras al aire. “Me gustaría tu visión sobre el tema de las drogas, porque me imagino que habrás visto de todo. Con el mundo de la música es muy común”, le preguntó una periodista.

En respuesta, Montaner aclaró que no se puede hablar a la ligera sobre esto. “Es un tema muy delicado para tocar en una entrevista tan corta, sobre todo sin violar lo que todo el mundo quiere para sí mismo, que es el respeto por su propia integridad. No se puede hacer leña de un árbol que se cae”. Después, sentenció: “Yo pienso que hay que ser muy cuidadoso al hablar de este tema porque es muy sensible. Él es un artista muy querido en la Argentina, ha hecho una carrera musicalmente hermosa, tiene canciones muy buenas”.

“Hay que pensarlo como una cuestión de salud, que hay que estar al lado de esa madre, de esa gente que sufre cuando tiene un hijo que desgraciadamente está preso a nivel de voluntad o a nivel de lo que le sucede a él”, continuó. “Yo siento que las sociedades están vulnerables a todo tipo de cosas y que la desventaja es que él es un hombre público, y cada cosa que una persona pública hace o dice enseguida se amplifica”, explicó.

Asimismo, aclaró que este problema va mucho más allá de las clases sociales. “Y en el caso de él, en todos los barrios muy humildes o muy aristócratas que sean, en todos los barrios pasa lo mismo. Hoy las familias están todas vulneradas con este tipo de problemas”, ratificó. Además, agregó que darle visibilidad a este tema podría ayudar a que se generen nuevas políticas para asistir a personas que están pasando por lo mismo. Por último, añadió una reflexión personal: “No se trata del mundo del rock, ni del mundo del artista, ni del mundo de la música que esté más cercano al desequilibrio o a caerse al precipicio. Eso pasa en todos los mundos”.

Las últimas actualizaciones sobre Chano

Lo último que se sabe del intérprete de Ciudad Mágica es que, unos días antes de ser disparado por la policía, había conversado con Pía Shaw, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM). Antes de la tragedia, habían salido rumores de que Chano estaba pasando por un mal momento, porque había una ambulancia en la puerta de su casa. Ante esto, Shaw se contactó con él para saber cómo estaba y el músico dijo que era todo mentira y que se encontraba bien.

Posteriormente, Chano le pidió que por favor dejen de difundir noticias diciendo que había incertidumbre por su estado de salud, por una nota que publicó la revista Gente al respecto. “Pía, por favor. No estoy para que pasen esas cosas, dale. ¿Me podés arreglar eso? Después yo te puedo dar una nota donde quieras, pero arreglame eso, Pía. ¿Qué mierda es esto?”, le suplicó en un audio de Whatsapp. “¿Quieren que esté llamando la atención ahí, a las ocho de la noche, en los programas pelotudos? A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima, boluda. No soy una minita del ‘Bailando’, piba. Ayudame a sacar esta mierda”.