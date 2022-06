La dura experiencia de Cathy Fulop en MasterChef Celebrity: "No lo puedo negar"

Cathy Fulop contó la verdad sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y reveló los duros momentos que vivió en el programa.

Catherine Fulop se sinceró sobre los duros meses que vivió durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). A pesar de que le llegaron muchos comentarios televidentes acusándola de estar acomodada en el programa y de recibir un trato especial, Fulop aseguró que no fue así e incluso reconoció que vivió momentos terribles.

Esta no es la primera vez que un exconcursante de MasterChef Celebrity reconoce públicamente lo difícil que es participar del reality de cocina. Cuando la diva fue consultada al respecto durante una entrevista con Intrusos (América), confesó que fueron meses muy difíciles para su salud mental.

"Es durísimo estar en un reality y sobre todo en una disciplina que no es la tuya. Me tocó un grupo humano maravilloso y creo que eso fue lo mejor de todo. Pero pasé mucho estrés y no lo puedo negar", reveló Cathy.

"Después leía las redes y decían: 'Que se vaya, esa está acomodada'. Yo decía: '¡Ojalá, ojalá estuviera acomodada! ¿O te creés que estaría transpirando?'", agregó. Fulop también destacó que durante su participación en el certamen "estaba obsesionada" con la cocina y que incluso "dormía y soñaba con recetas". "Me vino una alergia, un estrés... Fue horrible", enfatizó.

Cathy Fulop reveló el duro momento que vivió Oriana Sabatini por el cyberbullying

Cuando el movilero de Intrusos le preguntó cómo hace su hija Oriana Sabatini para lidiar en la exposición y las críticas en las redes sociales, Cathy dijo que le duele mucho porque sabe perfectamente cuánto afecta recibir comentarios negativos. "Te hacen veinte mil buenos y estás feliz, pero hay uno malo y te enganchás con ese malo. Pobre esa persona que entra a una red social para insultar a otra. Oriana cada vez va aprendiendo más y a veces no los lee, pero ella sufrió mucho", relató la diva.

Acto seguido, Cathy recordó el momento más duro para Oriana a nivel mediático: cuando empezó a salir con Paulo Dybala y le sacaron fotos en traje de baño en una playa. "Todos los días hablaban de la celulitis, de la panza de Oriana, en todos los noticieros del mundo. ¿Sabés lo que yo lloré ahí? Ella la padeció porque encima tiene trastornos alimenticios. Fue feo, sobre todo lo que vivimos toda la familia", cerró Fulop.