La dura advertencia de Ángel de Brito sobre los despidos en América TV: "Se avisó"

Ángel de Brito habló sobre los recientes despidos en LAM y América TV.

Ángel de Brito es un reconocido periodista y presentador de televisión, más conocido por ser el conductor de LAM (América TV), uno de los programas de espectáculos más vistos del momento. A pesar del gran éxito del canal y del alto número de rating que suele conseguir, durante los últimos meses los despidos en la pantalla chica fueron cada vez más frecuentes. Tras las salidas de Damián Rojo, Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrios, quienes se quedaron sin trabajo de un día para el otro, el periodista hizo un contundente descargo.

Debido a las modificaciones que se hicieron en la grilla de El Trece para darle la bienvenida a Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine, Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman, fue levantado de un día para el otro. Debido a esto, todas las figuras que estaban al frente se quedaron sin sus puestos de trabajo sin previo aviso. De Brito se refirió al tema y soltó un llamativo comentario, que algunos de sus seguidores interpretaron como un "palito" para las "angelitas" que fueron despedidas de la misma manera.

"Nadie te avisa cuándo te van a echar, salvo algunas excepciones", explicó Ángel en LAM (América TV). Luego, Nazarena Vélez comentó que "la televisión es un poco así" y que los despidos inesperados son moneda corriente dentro de la industria de la televisión. "¿Me vas a decir cuándo me vas a rajar?", le preguntó al conductor, con un tono divertido.

Fue entonces cuando De Brito se refirió a los despidos de sus panelistas y aprovechó la ocasión para tirar una fuerte indirecta: "Yo acá les avisé a todas, algunos no supieron escuchar, algunas no quisieron entender. Pero acá se avisó". Según los televidentes, se habría referido a Andrea Taboada, quien fue despedida por el canal de un momento a otro.

La palabra de Andrea Taboada sobre su despido de América TV

Tras su inesperada salida del canal, Andrea Taboada rompió el silencio en Intrusos (América TV) y reveló los motivos de su salida. "El viernes a la tarde hubo una reunión con la productora y son decisiones que exceden y respeto de parte de la productora y del conductor", manifestó Taboada en el ciclo conducido por Flor de la V.

La panelista aseguró que "fue sorpresivo" y que "no la veía venir". En este sentido, explicó que desde el canal no le dieron explicaciones, sino que simplemente necesitaban hacer modificaciones. "La verdad que para mí LAM es como mi hogar. Me dijeron por cambios, renovación, lo que pasa en todos los paneles". "¿Lloraste?", le preguntó el notero. "Sí, sí...", respondió la ex "angelita", angustiada.

En las redes sociales, miles de usuarios y seguidores de programa se lamentaron por su salida. "Se va una histórica. Es raro, pero bueno. Éxitos para Andrea", comentó una usuaria. "No lo puedo creer", manifestó otra. "Es doloroso cerrar ciclos, pero siempre llega algo mejor. Éxitos, Andrea", le deseó otro seguidor.