La drástica decisión que tomó Mica Viciconte: "No tiene fuerza"

La famosa influencer dio a conocer el rotundo cambio que se viene en su vida y generó gran controversia.

Mica Viciconte es una de las figuras más controversiales del mundo de la farándula contemporáneo, ya que siempre supo enfrentar sus ideales y no quedarse atrás cuando algo no le gustó. Sin embargo, hacía un tiempo que se encontraba alejada de los escándalos mediáticos, pero ahora volvió a colocarse en el foco de las noticias tras dar a conocer una drástica decisión que tomó.

Al aire en Ariel en su salsa, ciclo en el que trabaja como panelista desde hace poco más de un año, Viciconte reveló la gran problemática que tiene con su identidad. Precisamente, la pareja de Fabián Cubero aseguró que "quiere cambiarse el nombre" ya que siente que el que tiene no tiene ningún tinte artístico.

"A mí no me gusta mi nombre. No es artístico, es el que me tocó. No me dio la cara para cambiármelo y ponerme uno de fantasía pero no lo descarto", empezó por decir la ganadora de Masterchef Celebrity 3 luego de que el conductor le dijera que "le gustaba su nombre". Asimismo, sumó: "Siento que mi nombre no pega, no tiene fuerza. Decís Mica Viciconte y no es lo mismo que decir Moria Casán o alguno así de fuerte".

A esto, su amigo Nico Peralta le dio otra visión sobre el tema: "Pero, Mica, suena bien tu nombre. Si digo Mica Viciconte todos sabemos quién sos. La fuerza se la das vos con tu personalidad". Finalmente, la panelista sentenció: "El tema es que si digo Mica Viciconte me quedo corta, siento que falta combinarlo con algo más. No termina de explotar".

Mica Viciconte contó la verdad de su convivencia con la hija de Cubero: "Todo el día"

Mica Viciconte rompió el silencio sobre su convivencia con Indiana Cubero y contó la verdad detrás de este tema que protagoniza la farándula desde hace varios meses. La famosa influencer confesó cómo es vivir con la mayor de las hijas de su pareja, Fabián Cubero, y hasta reveló cómo cambió la dinámica familiar.

Tras denunciar a su mamá, Nicole Neumann, por maltrato, la niña de 13 años se mudó a la casa de su papá, la cual comparte con Viciconte. A partir de esto, ambas mostraron tener una muy buena relación en redes sociales. Sin embargo, ahora la ganadora de Masterchef Celebrity 3 contó la verdad detrás de la convivencia con la niña.

"No me cambió la organización de la casa con la llegada de Indiana, es algo favorable porque Luca está todo el día con su hermana y se divierte", confesó Viciconte en diálogo con La Once Diez. Luego, le tiró un palito a Nicole Neumann: "Se cría en un ambiente de amor, de paz”.

En este marco, sumó: "En ningún momento se me ocurrió ocupar el rol de madre con alguien que no es mi hija. Pero terminás amándolas como si fueran tus hijas. Yo las adoro, hace 6 años que convivimos".