La dramática experiencia cercana a la muerte de una famosa actriz: "Floté en la luz"

Una experimentada actriz realizó una confesión que nadie sabía y relató una dura experiencia cercana a la muerte. El duro testimonio.

Luego de la descompensación cardíaca de Jorge Rial, en la que según su relato estuvo 10 minutos muerto, una reconocida actriz contó una experiencia muy parecida a la que sufrió el conductor de C5N. Se trata de Teresa Calandra, quien fue entrevistada por un programa de espectáculos y dejó atónitos a todos tras su relato.

"Me acuerdo que eran las seis de la mañana y me desperté con muchas náuseas. Entonces fui al baño a vomitar porque no me sentía bien. Y ahí empecé a sentir que, como en los viejos televisores, la pantalla se me ponía negra y con una única línea blanca", recordó Teresa, en diálogo con Nosotros a la mañana, el programa conducido por "El Pollo" Álvarez en El Trece. Su testimonio se dio a raíz de lo revelado por Jorge Rial, quien sufrió un infarto de miocardio y dijo que estuvo muerto por 10 minutos.

"Alcancé a abrir la puerta del baño y, con un hilo de voz, llamé a mi esposo. Fue ahí que sentí que mi cuerpo se elevaba, toda vestida de blanco, la túnica blanca. Y yo me iba como elevando. Alguien me recibía y me daba una mano, porque siempre te recibe alguien", indicó Teresa. La actriz viene participar de El gran premio de la cocina, el programa que condujo Carina Zampini por El Trece del cual fue semifinalista.

"Habrán pasado tres minutos, yo tuve un síncope, eso dijeron los médicos. De pronto abrí los ojos y lo veo a mi marido desencajado, llorando, me hacía respiración boca a boca, RCP. No es médico. Y lo primero que le dije fue ‘Ya volví, pero la próxima vez no me traigas’", confesó la actriz en un crudo relato que dejó helado al "Pollo" Álvarez y su panel. "Yo vi la luz, floté en la luz, vi un túnel a lo lejos y, cuando estaba por entrar, me despertaron. Después me dieron un tirón", concluyó.

Aseguran que Jorge Rial no regresará a la televisión: "No está en condiciones"

Luego de sufrir un infarto durante sus vacaciones en Colombia y encontrarse muy delicado en cuanto a salud se refiere, Jorge Rial retomó su ritmo de trabajo en la radio, en donde realizó un monólogo de casi media hora contando cómo fue su experiencia. Sin embargo, tras este regreso, surgieron muchas especulaciones en cuanto a su futuro televisivo.

Precisamente, durante la emisión de este lunes 15 de mayo de A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, la panelista Paula Galloni deslizó la posibilidad de que Rial no regrese a la pantalla chica. El conductor estaba frente al ciclo Argenzuela por la pantalla de C5N, canal que lo recibió tras su salida de América luego de 20 años de trabajo en conjunto. Pero puede que este vínculo llegue a su fin.

"A partir de esta situación de tanta vulnerabilidad para Jorge Rial, todo indicaría que él no volvería a la televisión. Por lo menos es lo que me dicen del entorno más cercano", aseguró Galloni frente a las cámaras de América TV. Además, añadió que el periodista "habría tomado la decisión este fin de semana".

En este marco, la periodista también opinó: "Lo vemos sensible, está haciendo una suerte de introspección analizando como está su salud". Por último recalcó: "La información que me llega es que no estaría en condiciones él de volver a la tele". Por su parte, Jorge Rial todavía no anunció ninguna decisión definitiva al respecto.