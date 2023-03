La dolorosa muerte que golpea a Susana Giménez: "No se pudo hacer nada"

La famosa conductora atraviesa un complicado momento y prefirió mantener un perfil bajo con respecto a su duelo.

En medio de las especulaciones por su posible regreso a la televisión, se conoció que Susana Giménez atraviesa un triste momento. Precisamente, la emblemática conductora enfrentó la muerte de un ser muy querido y sus allegados aseguran que "está muy afectada por la situación".

Hace algunos días atrás, Giménez ya había sido noticia por no haber ido al cumpleaños de Mirtha Legrand. Sin embargo, los motivos de su ausencia se debían a que estaba acompañando a su ser querido en su enfermedad terminal. "Susana me dijo que no puede venir porque tiene a su perra que está muy enferma", reveló "La Chiqui" para justificar a su amiga y colega.

Lamentablemente, el pasado viernes 24 de febrero, Thelma, la perra Weimarener de la conductora, falleció luego de luchar contra una terrible enfermedad. Aunque si bien Susana prefirió no hablar públicamente del tema, algunos allegados a la conductora aseguraron que la muerte de la mascota de 10 años dejó muy afectada emocionalmente a "La Su".

“Fue el viernes pasado, ya venía enferma hace tiempo. Ella la había llevado a una veterinaria muy buena que le habían recomendado, pero no se pudo hacer nada”, revelaron fuentes cercanas a Giménez en diálogo con PrimiciasYa. Además, añadieron: "Susana está muy golpeada por la muerte de Thelma. Desde la muerte de Jazmín (su anterior mascota), no se había puesto tan triste por la partida de una mascota”.

Chau Telefe: Susana Giménez vuelve a conducir lejos de su canal histórico

Luego de varias especulaciones sobre el tema, Susana Giménez confirmó su inminente regreso a la pantalla chica. Sin embargo, esta esperada vuelta se dará lejos de Telefe, el canal de que la acunó durante tantos años, y migrará a una nueva plataforma que nada tiene que ver con el canal de la familia.

Tras haber protagonizado varias producciones para Paramount+, plataforma de streaming que trabaja en conjunto con Telefe, Giménez encarará un proyecto de conducción para Amazon Prime Video. Precisamente, la emblemática conductora presentará un ciclo de entretenimiento con humorista.

"Sabemos que somos campeones del mundo, pero ¿sabemos qué comediante es campeón de Argentina? ¿Quién la clava en el ángulo en cada chiste? ¿Quiénes son los mejores en gambetear al mal humor y pegarles a los temas más sensibles", empieza por decir la voz en off de Susana en la promoción del programa. El ciclo se llamará LOL y estará disponible únicamente en streaming.

El ciclo consiste en que un grupo de reconocidos humoristas convivan en una casa en donde "están prohibidas las risas" y, el primero que se ría, quedará eliminado. "La diva argentina Susana Giménez llega para controlar que no haya ninguna risa a la vista durante la competencia. 10 comediantes se enfrentarán durante 6 horas aguantando la risa. Si en el rostro de alguien se dibuja una pequeña sonrisa o si se escapa una carcajada, recibirán una advertencia", finaliza el comunicado oficial de la plataforma.