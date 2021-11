La doble de Wanda Nara dejó mudo a Guido Kaczka en vivo: “Soy la Wanda de Quilmes”

Una participante se presentó como la doble de Wanda Nara al programa de Guido Kaczka Bienvenidos a Bordo y sorprendió a todos.

Wanda Nara resuena en las redes sociales desde hace semanas tras la gran polémica con su marido, Mauro Icardi, y “La China” Suárez. Ahora, Guido Kaczka recibió a una doble de Wanda, una joven de Quilmes que se presentó al programa Bienvenidos a bordo por su gran parecido con la empresaria. A diferencia de otros parecidos que se presentan al canal, esta vez, en las redes sociales la mayoría coincidió en que se veía igual y desató una hola de memes y comentarios.

La semana pasada, se había presentado al programa una chica que decía ser la doble de “La China” Suárez y en las redes todos los internautas se burlaron de ella, diciendo que no tenía absolutamente nada en común con la exestrella de Casi Ángeles. Pero este no fue el caso de "la Wanda de Quilmes".

Apenas llegó, la chica contó que una amiga la había anotado para ir al programa ya que en su barrio todos le dicen que es idéntica a Nara. “No es de política… sos de carácter”, intentó adivinar Kaczka. “Es radiante. Tiene luz. ¿De qué barrio?”, le preguntó a la joven, que contestó que es de Quilmes y que le gusta mucho salir a bailar.

“Nunca estuve en un programa, es la primera vez”, añadió. “Vos no estuviste en un programa de tele, pero vos sí estuviste”, le sugirió Guido, todavía intentando adivinar quién sería su personaje. “Sí, se estuvo hablando mucho de mí últimamente”, respondió ella. Cuando Guido lo notó, exclamó: “No sos cantante, no sos política. Estás en los medios, pero no sos gastronómica. Vos sos… ¡Wanda Nara!”.

“Soy la Wanda de Quilmes, me lo dicen mucho”, dijo ella, mientras posaba para las cámaras imitando una foto de Nara de semi perfil que la producción puso en pantalla. “¡En serio, mirala! Cuanto te ponés de costado como hace ella… Es Wanda Nara, viajó desde París, de la Torre Eiffel. Es ciudadana del mundo", gritó el conductor. “Mirá, es igual. Espléndida total, Wanda Nara. Por Dios, no se puede creer. Señoras y señores, está Wanda Nara y me muero porque se saluda con Burlando”, añadió señalando a otro de los participantes, un hombre muy parecido al famoso abogado Fernando Burlando, que empezó a interactuar con "la Wanda de Quilmes".

Las reacciones en Twitter por la Wanda Nara de Quilmes en Bienvenidos a Bordo