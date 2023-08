La despedida del Negro González Oro en las redes: el "adiós" del periodista

"El Negro" González Oro realizó un posteo a través de sus redes sociales que alarmó a sus seguidores. El preocupante mensaje del conductor tras su salida de Nosotros a la mañana por El Trece.

Oscar "El Negro" González Oro publicó una serie de comentarios alarmantes en sus redes sociales, que despertaron todo tipo de reacciones. El periodista de 71 años utilizó su cuenta de Instagram y preocupó a sus seguidores a poco tiempo de haber finalizado la conducción de Nosotros a la mañana, por El Trece, en reemplazo de "El Pollo" Álvarez.

"Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso", fueron las primeras palabras de González Oro. El posteo del conductor fue realizado en horas de la medianoche del martes 15 de agosto, sin contexto alguno, y es por eso que el mundo de la televisión quedó atónito por sus declaraciones.

Además de ser un histórico conductor de radio y televisión en Argentina, Oscar González Oro viene de pasar pocas semanas al frente de Nosotros a la mañana, ciclo en el que no le fue nada bien. En los pocos días que estuvo al aire, el periodista acumuló peleas escandalosas, como las que tuvo con Cinthia Fernández, malos resultados en el rating y críticas, que hicieron que no se lo vea nada cómodo en su función. Finalmente, dejó el programa, que fue levantado días después para que llegue Fabián Doman con un nuevo ciclo.

"Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero", dijo dejando entrever que se trataba de un mensaje de despedida. De hecho, hasta se empezó a especular con algún problema de salud. Desde hace algunos años, González Oro se mudó a Uruguay y alterna su vida entre la Argentina y el país vecino. Además, viene de algunos desencuentros amorosos con sus parejas.

"Cumplí con todo lo que me propuse y con esa vejez soñada. Gracias por hacerme feliz", concluyó el "Negro". "Dios, si es que hay Dios... salvá mi alma, si es que tengo alma", escribió en otra publicación. Horas más tarde, el exconductor de El Trece salió a aclarar la crisis emocional que atravesó.

"¡Buen día! Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin motivo. Pero aquí estoy tranquilo. Gracias", aclaró en horas de la mañana del miércoles 16 de agosto. "Época de terapia 'Negro'"; "Querete"; "Tranquilo 'Negrito'", fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió el periodista.

Fabián Doman debutó en El Trece con un inesperado número: cómo fue el rating del ciclo

Luego de unos meses alejado de la televisión, Fabián Doman volvió a la pantalla de El Trece con un ciclo nuevo. Bien de mañana es el nuevo programa que conduce por el canal de Adrián Suar y en el cual aborda temas relacionados a la política, sociedad y espectáculos. Sin embargo, tras su debut, obtuvo números impensados.

Este lunes 14 de agosto, el periodista volvió a la pantalla chica con el ciclo que reemplaza a Nosotros a la Mañana. A las 9 de la mañana puntual, inició el programa luego de una intensa jornada de las PASO. Sin embargo, lo que prometía ser un debut bueno para el canal, terminó por convertirse en una jornada que quedó muy por debajo de su competencia.

El programa inició su trasmisión con un piso de 2,1 puntos que escaló poco a poco hasta llegar a 2,9 puntos, el pico más alto que alcanzó en toda la jornada. Mientras tanto, A la Barbarossa, su principal competencia, duplicó sus números con 4,9 puntos en su racha más alta.

Aunque si bien el debut del ciclo no obtuvo los números esperados, hay mucha expectativa por parte del canal. Cabe recordar que Doman tuvo su paso por El Trece el año pasado con su ciclo Momento D que no logró los números esperados. Sin embargo, ahora volvió a probar suerte con un panel renovado, compuesto por Silvia Fernández Barrio, Horacio Cabak, Mariel Di Lenarda, Pampa Mónaco, Silvina Escudero, Damián Rojo, Mauricio D’ Alessandro, Josefina Pouso y Cinthia Fernández.