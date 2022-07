La desolación del hijo de Pablo Lescano: "A los cuatro años dejé de verlo"

Brian, el joven de 21 años que fue reconocido por Pablo Lescano como su hijo, rompió el silencio y habló sobre la búsqueda de su identidad.

Brian, el joven de 21 años que pudo recuperar su identidad como hijo biológico de Pablo Lescano, rompió el silencio para hablar de su triste infancia y de sus intentos por vincularse con su progenitor. "A los 4 años dejé de verlo", reveló en una entrevista luego de haber sido reconocido.

En un móvil con Intrusos (América TV) Brian y su abogada respondieron a las preguntas de Florencia de la V y su equipo, y el joven pudo contar su historia de búsqueda de identidad. "¿Por qué esperaste tanto tiempo?", le consultó Flor de la V, sobre lo que Brian contestó: "No lo quería exponer (a Pablo Lescano). Esto empezó a los 18 años, mi vieja no quiso hacer nada para que no pareciera que había un interés detrás, y esperó a que yo sea grande, para que tome mi decisión sobre mi identidad"

"Siempre supe que Pablo Lescano era mi papá. A los 4 dejé de verlo. Seguí mi vida con la ausencia de mi papá biológico y teniendo como imagen paterna a la pareja de mi mamá", agregó Brian, además de señalar que guarda algunos recuerdos de su primera infancia, junto al cantante de Damas Gratis. "Teníamos una buena relación, al menos parecía eso. Él me invitaba a la casa. (...) Iba como hijo de él", sostuvo.

Por qué Pablo Lescano dejó de vincularse con su hijo

Hurgando la zona dolorosa, la conductora le preguntó a Brian sobre el distanciamiento de su padre y provocó una fulminante declaración de su abogada: "El por qué se terminó la relación es algo que deberían preguntarle al señor Lescano". "No lo decidió mi vieja, ni yo. Fue algo del otro lado (...) Me quise acercar muchas veces pero por circunstancias de la vida nunca se pudo. (...) No estoy enojado ni molesto, de alguna manera tuve que aceptar la situación que me tocó vivir", cerró el joven.

Días atrás, la abogada de Brian dio un extenso móvil a Intrusos -luego de que se llevara a cabo un juicio por filiación y un análisis de ADN- y reveló que cada vez que el joven quiere contactarse con Lescano debe hacerlo a través de su representante, "ya que ni siquiera tiene el teléfono". Por otra parte, la letrada aseguró que el músico nunca se hizo cargo del chico económicamente, pese a que la mamá de Brian llegó a decirle a Lescano que estaba embarazada. De todos modos, Miguelez reconoció que los padres del popular cumbiero sí tuvieron relación con el nene y su madre.