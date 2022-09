La desolación de un participante de La Voz Argentina: "Pido disculpas"

Un participante de La Voz Argentina se disculpó con el jurado y el público por una situación ocurrida mientras cantaba.

Luego de haber terminado su presentación, un participante de La Voz Argentina se mostró completamente desolado por una situación en particular. Se trata de Iván Papetti, el joven de 18 años, quien no pudo ocultar sus sensaciones tras interpretar la canción A little respect de Erasure.

En La Voz Argentina se viven jornadas vibrantes, ya que el reality show emitido por Telefe está cerca del final. En ese contexto, la emisión del jueves 8 de septiembre tuvo varias de esas emociones. Iván Papetti, uno de los participantes, consideró que no dio lo mejor al presentarse en el escenario porque se olvidó la letra.

"No te pongas así, tranquilo. Cosas que pasan, pero no tenés que lamentar, te veía que venías con la cabeza así", le expresó Marley con el fin de consolarlo. "Definitivamente no era mi día", expresó el cantante, mientras que el jurado se volvía loco en desacuerdo con su comentario: "¿Cómo que no?".

Papetti quiso continuar su relato y dijo: "Le pido disculpas a la gente". No pudo terminar la frase que el jurado volvió a interrumpir a los gritos para que no dijera eso y el público lo arengaba. "De verdad me hubiera gustado poder honrar ese temazo. Lamentablemente no se me dio, no fue mi día", sostuvo.

"¡No, chico! Yo no me di cuenta, nadie se dio cuenta. Papetti, creeme. Como diría mi esposa 'caminando rápido eso no se nota'", precisó Ricardo Montaner al respecto de la performance. Por otra parte, sus coaches Mau y Ricky indicaron: "Es una superestrella. Te lo digo muy en serio, una presentación donde uno se le olvide la letra... ayer le pasó a Octavio. La gente está evaluando otro tipo de cosas, ya te conoce de hace cuatro meses que estás aquí ¿Crees que la gente está descubriéndote ahorita?".

"Yo hice toda una carrera en base al error", lanzó Marley para la risa de todos descontracturando el episodio. La devolución del jurado llegó a su fin y el programa siguió su curso, no sin antes levantándole el ánimo al participante más joven de La Voz Argentina, quien es uno de los semifinalistas.

Se olvidó la letra en La Voz Argentina y el jurado tomó una decisión crucial

Un participante de La Voz Argentina se olvidó la letra mientras interpretaba una canción de Peteco Carabajal. Se trata de Octavio Muratore, el cantante santiagueño, por lo que una vez terminada su presentación, el jurado realizó su correspondiente devolución y dio su veredicto.

Uno de los participantes más queridos del reality show de Telefe cometió un error al comienzo de Como pájaros en el aire, de Peteco Carabajal. Muratore se olvidó la letra en tres oportunidades y duró unos segundos, pero tras la arenga de sus coachs Mau y Ricky, continuó.

Una vez terminada la performance, le llovieron aplausos de todos a pesar de lo sucedido. Tan es así, que Lali Espósito se emocionó hasta las lágrimas porque le hizo acordar a parte de su infancia: "Tiene mucho talento y mucho corazón, sobre todo. Me emociona esta canción, como santiagueño, yo tengo familia ahí y escuché esta canción toda mi vida cantada por mis tíos, mis primos, es una familia que conoce el hambre... No puedo hablar".

Al mismo tiempo, Lali sostuvo que lo que hizo fue "dificilísimo. Yo me voy corriendo y no canto, y seguiste adelante, cerraste tus ojos, te tocaste el corazón y la cantaste hasta el final". Por su parte, Mau y Ricky Montaner, los coachs de Octavio, también llenaron de elogios al artista oriundo de Santiago del Estero.