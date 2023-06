La desgarradora confesión del hijo de Javier Portales que sacude al espectáculo: "Se aprovechó de su enfermedad"

El hijo de Javier Portales reapareció en televisión y ventiló un sinfín de detalles que pocos sabían sobre la muerte del humorista. El crudo testimonio en Intrusos.

Javier Ángel Portales, el hijo del mítico humorista argentino Javier Portales, salió con los tapones de punta y expuso detalles vinculados a los últimos años de vida de su padre, quien murió en el 2003. Después de mucho tiempo, reapareció en los medios con revelaciones contundentes hacia Marina Garcitúa, la mujer del actor.

En diálogo con Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV, el hijo de Javier Portales, de 61 años, se lamentó por un montón de situaciones que vivió el humorista que desencadenaron en su muerte. "Una vez mi papá me había dicho que su última novia le estaba metiendo mucha presión, que no la podía dejar sola y al tiempo se fue a vivir con ella y la hija de su pareja", contó en primera instancia.

"Resulta que mi viejo estaba por comprar una propiedad, yo le había sugerido que lo hiciera por zona norte, porque se lo merecía después de laburar toda una vida. Pero al final terminó eligiendo un piso en Dean Funes y Venezuela. Está bien, era un piso, pero a ella no le gustaba otro lugar. Una vergüenza", lanzó. Además, dijo en qué momento detectó, según su mirada, que su papá empezó a tomar decisiones erróneas.

"La enfermedad de la cintura y de la columna de mi viejo, la edad, esa edad en la que no sabés si volvés a enamorarte de alguien... él había perdido el poder de decisión y puso a cargo a Marina de todo. Él tenía una guita a medias con ella, porque ella le hacía firmar cosas cuando él ya no podía hacerlo", confesó frente a la sorpresa de Flor de la V y sus panelistas. Más adelante, recordó cuando el actor tuvo su primer ACV.

"Después del primer ACV de mi papá la chica esta estaba en Miami. Y la madre de ella me dijo: ‘no le vamos a avisar a Marina para no arruinarle la vida a mi nieta’. ¿Y a mi qué me importa? ¡Mi papá se estaba muriendo!", dijo todavía sorprendido por aquella situación. En medio de la entrevista que duró casi media hora, Javier sentenció: "Con lo que ha trabajado mi papá que los sueldos eran en dólares, era común tener un sueldo de 80 mil dólares para una figura como él. Antes de la enfermedad, él era incapaz de gastar tanto, era un tipo bastante austero. Yo creo que ella se aprovechó de su enfermedad y que sabía que él ya ni se podía mover".

Marixa Balli se cansó y ventiló su calvario con Jorge Porcel: "Muy difícil"

Marixa Balli dio a conocer que atravesó un duro momento cuando trabajó con Jorge Porcel y reveló las actitudes que el actor tuvo con ella. La dueña de la marca de indumentaria Xurama recordó con pena aquella época y se sumó así a una larga lista de artistas que denostaron a Porcel por sus actitudes.

"Cuando estuve con Porcel. Yo era chica, me gustó, pero después me arrepentí. No era el mejor trato. Para la edad que tenía estaba en un programa medio agresivo. Fue duro ese programa", comenzó su descargo la actriz que fue parte del filme Porcel al verde vivo.

Balli dialogó con María Laura Santillán en Infobae sobre los malos tratos que recibía en sus trabajos con el histórico compañero de Alberto Olmedo y sumó: "Era un programa complicadito. Y el clima que había entre las chicas terminaba siendo medio complicado, entonces era muy difícil. A veces es mejor ni recordar, vos estabas en el piso grabando y de golpe escuchabas cosas que no querías ni escuchar, te hablaban desde control. Era siempre Jorge el que hablaba desde el control".

La periodista la preguntó a la bailarina si se trataba de guarangadas y ella respondió de manera afirmativa. "Era su forma de manejarse con la gente. Yo era muy chica y a lo mejor no me daba cuenta. Decía: ¿será todo así a lo mejor el mundillo artístico? Porque fue una de las primeras cosas que hice en mi vida lo de Porcel. Estuve en La TV ataca, Noti dormi, La fiesta hot, hice muchos programas, pero el primero fue Porcel". "No lo recuerdo con cariño. Lo que yo hice estuvo divertido, fue lindo, pero no a él no lo recuerdo con cariño lamentablemente. Era otro mundo, era otra época, a lo mejor vos no veías las cosas", concluyó Balli.