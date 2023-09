La desgarradora confesión de Charlotte Caniggia sobre sus padres: "Todo viene mal"

Charlotte Caniggia se sinceró sobre la relación que mantiene con sus progenitores y se entristeció al revelar su mayor deseo. El fuerte testimonio de la influencer en el Bailando 2023.

Charlotte Caniggia es una de las figuras más emblemáticas del Bailando 2023, ya que hace varias temporadas que forma parte del programa y muestra su crecimiento en el baile. Sin embargo, este miércoles 6 de septiembre, volvió a la pista y sorprendió al hacer un desgarradora declaración sobre su relación con sus padres.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul "El Pájaro" Caniggia abrió su corazón y confesó que está completamente alejada de sus padres. Precisamente, Charlotte reveló que, desde que sus progenitores se divorciaron, decidieron alejarse de sus hijos y no volvieron a tener vínculo con ninguno de los tres. "Todo viene mal en la familia", reveló.

"Todos en la familia son un desastre en la familia, son unos chantas. Conmigo no hay conflicto exacto, pero la verdad es que mis papás se separaron y no se comunican con los hijos", continuó. Además sumó: "No es que no me dan bola, cada uno está en su mambo. También debe ser difícil separarse después de tantos años".

Sin embargo, luego reconoció: "Yo estoy dispuesta igual a sanar el vínculo familiar. Estamos tratando ahí con mi hermano, pero es difícil". Además, reveló que sus padres "no la llaman ni le escriben nunca" ."Me gustaría que me escriban 'hola hija, estoy orgullosa de vos'". Ante esto, Tinelli se tomó el tiempo para hablarle a los padres de Charlotte y pedirles que dialoguen con su hija.

Charlotte Caniggia probó locro por primera vez y su opinión enfureció a todos

La mediática Charlotte Caniggia reapareció en los medios luego de hacerse viral en un breve video donde prueba locro por primera vez, en conmemoración de la fecha patria 25 de mayo. La hermana de Alexander "El emperador" Caniggia se divirtió en la degustación de la comida típica de los pueblos andinos de América del Sur y cuando le preguntaron qué le pareció el típico guiso, lanzó una respuesta que escandalizó a todos.

En un video subido por Enzo Aguilar a redes sociales puede verse como Charlotte interactúa con el joven frente a dos platos de locro. "¿A qué creés que sabe el locro?", le preguntó él, a lo que la hija de Mariana Nannis y "El Pájaro" Caniggia responde: "A sopa china". Luego de la inesperada asociación, Caniggia probó el locro y tras saborearlo hizo una mención a lo picante de la preparación: "Pica eh".

Acto seguido, cometió una divertida equivocación en torno al lugar donde se habría originado el plato: "Es medio mexicano". "¡No! Estás loca. El ají se llama puta parió porque cuando lo comés decís puta parió", le respondió Enzo con humor. En el mismo tono, Charlotte precisó: "No es de mis platos favoritos. Prefiero comer una hamburguesa de McDonalds".

Cuando el host del video le pidió una calificación del 1 al 10 del plato de locro Charlotte lanzó un tímido "5" y provocó un escándalo en Aguilar, que le recriminó su calificación señalando que muchos tucumanos estarían viéndole. "10, me encantó, divino", rectificó Caniggia, entre risas. El video tuvo decenas de comentarios celebrando las reacciones de Charlotte: "JAJAJAJAJAJA LA AMO yo también prefiero la hamburguesa" y "lo lindo en Charlotte es q siempre es auténtica" fueron algunas de las reacciones más divertidas de los usuarios de la red social Instagram.