La desesperada carta de L-Gante a su abogado desde la cárcel: "Sacame"

Alejandro Cipolla, el abogado de Elián Valenzuela, mostró la carta que el cantante le mandó desde el lugar en el que se encuentra detenido.

L-Gante le envió una carta a su abogado, Alejandro Cipolla, desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en donde se encuentra detenido desde el martes 6 de junio, acusado de privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de armas de fuego. En las últimas horas, salió a la luz el mensaje que el creador de cumbia 420 le mandó a su abogado a través de un papel.

Días atrás, un amigo de Elián Valenzuela, el boxeador Ezequiel Matthysse, fue a visitarlo a su lugar de reclusión y le dio un papel y una lapicera, para que les escribiera una carta a sus seguidores. Desde entonces, el cantante deja diferentes mensajes que luego se filtran en las redes sociales. Ahora, le escribió unas palabras a su abogado para hacerle un urgente pedido.

Luego, el letrado publicó la carta en su cuenta de Instagram, para mantener a sus seguidores al tanto de todo lo que sucede. "Como un preso político mediático", se puede leer en el papel. Debajo, el cantante agregó un desesperado pedido: "Cipolla, sacame, ja. L-Gante Keloke, celda 4". "Esperamos la libertad", escribió el abogado junto a la foto.

La carta que L-Gante le mandó a su abogado.

Además de ese mensaje, el letrado publicó otra carta que L-Gante escribió: "Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego Crónica, Tenés razón, para muchos soy más que un grano. Me encanta escuchar a (el abogado Leonardo) Sigal en vivo, jaja. Tiene menos chamu, los turros lo dan vuelta como una tortilla”. En otro papel, agregó un mensaje para sus seguidores: "Gracias por el aguante, yo estoy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca”.

Qué dijo la madre de L-Gante sobre la detención de su hijo

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, estuvo presente en Polémica en el Bar (América TV) y reveló detalles sobre la detención de su hijo. "Estos días los pasé en fiscalía haciéndole el aguante. Yo estoy, como toda mamá que está afrontando una situación así su hijo y tiene que estar bien, fuerte. Por momentos flaqueás, pero después te secás las lágrimas...", comenzó Claudia, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

La mujer destacó que, afortunadamente, el creador de la cumbia 420 recibe una gran contención, especialmente por parte de sus amigos. "Estamos todos ahí y él sabe que estamos todos... Los chicos ya se acomodaron. Tienen su camioneta y desde afuera le están haciendo todo el aguante y yo voy a estar en la zona. O sea, que con eso a él también le da cierta tranquilidad", concluyó.