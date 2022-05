La delirante charla en inglés que tuvieron Alex Caniggia y Sabrina Carballo

El mediático Alex Caniggia le dio clases de inglés improvisadas a la actriz Sabrina Carballo y juntos protagonizaron un divertidísimo momento.

El Hotel de los Famosos (El Trece) sigue regalando cruces y momentos bizarros entre los participantes, como el que protagonizaron el mediático Alexander Caniggia y Sabrina Carballo. En un rato libre, "El Emperador" intentó enseñarle inglés a la actriz y el resultado fue desastroso.

Fue Imanol Rodríguez -hijo del capocómico Miguel Ángel Rodríguez- quien le sugirió a Caniggia enseñarle lecciones básicas de inglés a Carballo. Dispuesta a la práctica, la actriz escuchó al "teacher" (maestro, en inglés) Caniggia en los ejercicios de pronunciación. "Enseñale. Pero hablale claro porque vos hablás muy cerrado", precisó Rodríguez.

Acto seguido, Alex preguntó: "What are you doing? (¿qué estás haciendo?)". Repitiendo cada palabra, Carballo no pudo entender a que se refería el hermano de Charlotte Caniggia y atinó a deducir: "Me dijiste '¿cómo estás?'". Divertido por la equivocación, Caniggia le explicó: "No, te dije 'qué estás haciendo'. Ahora contestame en inglés".

Tras varios intentos frustrados por enseñarle frases y hacerle preguntas en inglés, Alex abandonó su labor como profesor y Carballo se rio, frustrada por su desconocimiento sobre el idioma. Con vergüenza, Carballo reveló: "A mí me pasaba cuando viajaba que no sabía cómo decirle a la gente que no les entendía". Finalmente, la actriz confesó que "ya se había olvidado todo" lo aprendido durante la charla con Caniggia.

José María Muscari aventuró quiénes serán finalistas de El Hotel de los Famosos

"Yo creo que Locho y Alex van a ser los dos grandes finalistas de este programa, porque los dos se preservan de los momentos oscuros. Los dos, cuando ven oscuridad, se alejan porque quieren ver luminosidad. (...) En el gran momento de la pelea entre Matilda y Sabrina quien se metió para separarlas fue Locho", argumentó Muscari dando su opinión sobre las instancias finales del reality.

Sobre el conflicto al que hizo mención Muscari, cabe destacar que durante su tiempo fuera del reality show, Matilda Blanco asistió a varios programas de televisión y apuntó contra algunos de sus compañeros por actitudes que no le gustaron en absoluto. Precisamente, la productora de moda criticó a Sabrina Carballo, Martín Salwe y Melody Luz, motivo por el cual estos concursantes no la recibieron de la mejor manera. Dispuesta a defender sus ideales, Matilda no se esforzó en ocultar su disgusto hacia sus compañeros y esto le generó grandes enfrentamientos, especialmente contra la actriz.

Luego de un enfrentamiento entre gritos, acusaciones e intervenciones de sus compañeros, Sabrina Carballo quebró en llanto y anunció que "quería irse a su casa y ya no tenía ganas de formar parte del certamen". Rápidamente, Martín Salwe fue a consolarla y la actriz pudo tranquilizarse, pero el clima entre ambas quedó tenso.