Le dieron poco tiempo: la mala noticia de El Trece para Lussich y Pallares

Los periodistas recibieron una noticia que no estaba pautada en relación a uno de sus programas. Adrián pallares y Rodrigo Lussich entraron a El Trece en marzo de este año.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich recibieron noticias que no esperaban por parte de los directivos de El Trece. Los conductores de televisión sufrirán algunos cambios de horarios que no estaban previstos en uno de sus programas en el canal del Grupo Clarín.

Se trata de El debate del Hotel de los Famosos, ciclo cuya primera emisión no obtuvo los resultados esperados a nivel audiencia. Los periodistas y sus panelistas tratan los conflictos que ocurren en el reality show conducido por Pampita y "El Chino" Leunis, que tiene altas mediciones de rating.

Mientras que el pasado viernes la telenovela turca de Telefe llegó a marcar 10.3 puntos de audiencia, el ciclo de Pallares y Lussich no alcanzó los 8 por algunas décimas. Ese es el motivo por el que el debate comenzará a emitirse los sábados por la noche, mientras que los viernes será la gala de eliminación del show cuya primera desahuciada fue Milita Bora.

Pallares y Lussich son una dupla que lleva años en el medio pero su manera de conducir Intrusos en los últimos meses causó la curiosidad de El Trece y así se dio su incursión en el canal. Tras comenzar con Socios del Espectáculo, que obtuvo buenos resultados, los presentadores desembarcaron en el nuevo formato, que en poco tiempo ya sufre la desesperación del canal.

La bronca de Rodrigo Lussich tras los dichos de Jorge Rial sobre Adrián Pallares

El periodista se expresó sobre las declaraciones que el fundador de Intrusos tuvo sobre él y su compañero cuando trataban el tema de su separación en Socios del Espectáculo. El padre de Morena Rial se mostró enojado por cómo abordaron la noticia y amenazó a Pallares con contar todo sobre un supuesto romance clandestino que tendría. Si bien finalmente no develó información al respecto, según Lussich, su compañero habría pasado un mal momento.

"Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más. Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo", expresó Lussich en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. Y agregó: "Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que hizo en su programa de radio fue gravísimo e imperdonable. No esperó que saliéramos del aire para hacer semejante maldad. Acabábamos de debutar".

El periodista relató con lujo de detalles cuál fue la reacción de Pallares cuando le llegó la noticia de que Rial podía develar uno de sus supuestos secretos: "Empezó a transpirar. No por la credibilidad de lo que se estaba diciendo, sino por la traición".