La cumbia no puede creer lo que dijo "La Bomba" Tucumana al aire: "La de carne"

La televisión no puede creer lo que dijo "La Bomba" Tucumana al aire: "La de carne".

Gladys "La Bomba" Tucumana reapareció en la televisión y reveló su nueva pasión lejos de la música en un móvil con Marina Calabró, causando sorpresa en todos los panelistas de América TV. El increíble emprendimiento de la cantante de cumbia que promete revolucionar un clásico argentino.

En un móvil con DDM (América TV), "La Bomba" Tucumana dialogó con Marina Calabró desde su local de empanadas tucumanas en Recoleta -el establecimiento está ubicado en Paraguay 2387, CABA- y se mostró muy feliz por su nueva apuesta en un momento económico difícil de Argentina: "Ya tenemos franquicia, es una empresa. La Bomba empanadas tucumanas. Tenemos un montón de pedidos para hacer franquicias en todo el país, esa es mi intención, porque quiero que todos degusten nuestras verdaderas empanadas tucumanas. Yo las fabrico en Tucumán y de ahí vienen para Buenos Aires, son de verdad tucumanas y están hechas por manos tucumanas".

"Tenemos la fábrica en Tucumán y ahora vamos a poner uno (un local), si Dios quiere, con mi socia en el Barrio Chino. Y después queremos ir por todos los barrios", agregó Gladys, feliz por la expansión de su empresa. Además, reveló que la empanada que más sale en el local es la de carne y develó que la verdadera empanada tucumana es "con limón" y "no lleva aceitunas y papa, pero sí lleva huevo".

La Bomba Tucumana reveló lo impensado sobre Gilda: "En el micro"

Gladys "La Bomba" Tucumana sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre Gilda, la famosa cantante precursora de la música tropical en el país. En una reciente entrevista, la intérprete de La Pollera Amarilla contó cuál era el vínculo especial que la unía a su colega y cómo le afectó su trágica muerte.

Tiempo atrás, "La Bomba" Tucumana estuvo como invitada a La Noche Al Dente junto a su hijo Tyago Griffo. Allí, madre e hijo hablaron de los altibajos que les tocó atravesar en su vida y cómo salieron adelante poco a poco. Fue en este marco que la cantante encontró el espacio para contar su particular relación con Gilda. "Desgraciadamente no estuvo mucho tiempo en la movida. El micro con el que ella iba era mío porque yo laburaba todos los fines de semana”, empezó por decir.

Posteriormente, Gladys profundizó: "Yo viajaba un montón, Elbio (Mazzuco) se llamaba el chofer que murió, se estaba por casar. Nosotros todos los fines de semana usábamos ese micro". La tucumana aseguró que, pese a no tener una amistad consolidada con su colega, su muerte le afectó muchísimo: "Yo no era amiga de Gilda, pero la conocí porque yo estaba de gira en Mendoza, hacíamos muchas giras en los motorhome, y siempre íbamos en el micro de Elbio con todos mis músicos. Después cuando me enteré de la muerte yo estaba re mal porque era mi vida también, yo también tenía a mi hijito que lo llevaba de gira".

Con la voz quebrada, la cantante admitió que tuvo que buscar ayuda para superar el trauma ya que estuvo a punto de ponerle punto final a su carrera. "Fue muy tremendo, de hecho, tuve que hacer terapia un montón de tiempo y ya no quería salir a la ruta, tenía mucho miedo", confesó. Por último, aseguró que tuvo pérdidas en el accidente que la tocaron muy de cerca: "Iba justo un manager mío que vio todo el accidente, estaba yendo a un lugar en donde yo había estado el fin de semana anterior, en Entre Ríos, la estaba llevando la misma persona que me llevaba a mí, eran un montón de cosas bien fuertes".