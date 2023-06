La crisis que atraviesan Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece

La pareja de conductores atraviesa un duro momento a nivel laboral. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no pasan una buena racha en Socios del Espectáculo en El Trece.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich viven un complicado momento laboral en El Trece con su programa Socios del Espectáculo desde hace meses. Los periodistas de espectáculos enfrentan una dura batalla en cada emisión y no logran encontrar una solución a su situación.

Los conductores son una dupla desde hace más de una década, incluso desde antes de llegar a la televisión juntos, ya que tenían el portal de espectáculos Rating Cero. Luego pasar a conducir juntos Intrusos en América, donde tuvieron una buena repercusión, y al tiempo pasaron a Socios del Espectáculo, que en un principio marcó buenas mediciones de rating pero desde el comienzo de A la Barbarossa y Ariel en su salsa en las mañanas de Telefe todo se complicó.

En los últimos días, la diferencia que los ciclos de Telefe le sacaron a Socios del Espectáculo fue casi de más del doble de puntos de rating. Incluso, en algunos momentos el programa Qué Mañana de El Nueve le ganó al producto de El Trece. 6.2 vs 2.7, 6 vs. 3.1 y 7.2 vs. 3.4 fueron algunas de las diferencias entre los canales líderes de la TV.

Diversas cuentas de Twitter dedicadas al rating de los canales y a los manejos televisivos evidencia cada día el mal momento que afrontan Pallares y Lussich, acompañados por sus panelistas Virginia Gallardo, Nancy Duré, Paula Varela y Mariana Brey.

Socios del espectáculo se trata de un programa abocado a los chimentos pero éstos son abordados desde el humor, con coreografías y temáticas propias del ciclo, a pesar de que en casos de denuncias y acusaciones graves toman el tono convencional para desarrollarlos.

Los rating de los canales en mayo

Telefe: 8

El Trece: 5.2

América: 2.4

El Nueve: 2.2

TV Pública: 0.6

NET TV: 0.3

BRAVO TV: 0.1

Promedio diario por canal de televisión

Telefe: 9

El Trece: 5.1

América: 2.9

El Nueve: 2.4

TV Pública: 1.7

NET TV: 0.3

BRAVO TV: 0.2