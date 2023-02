La contundente oferta para Coti Romero que podría alejarla de Telefe: "Le he propuesto"

La correntina recibió una oferta laboral que podría acercarla a sus expectativas pero alejarla por tiempo indeterminado de Gran Hermano.

Coti Romero recibió una contundente propuesta laboral que podría alejarla por un tiempo de Telefe. La exparticipante de Gran Hermano logró una gran exposición pública, motivo por el que se convirtió en una figura codiciada por muchos canales, programas y productores.

Días después de anunciar que empezaría a streamear por Twitch junto a su novio, Alexis "El Conejo", salió a la luz que la correntina recibió una jugosa propuesta que podría alejarla de Telefe. Precisamente, se trata de una oferta para formar parte de una obra de teatro de comedia y fue convocada por, nada más y nada menos, que Nito Artaza.

En diálogo con La Once Diez, el productor y actor de teatro que recientemente protagonizó un escándalo mediático con Flavio Mendoza, anunció que ya habló con Coti y que "espera que lleguen a un acuerdo pronto". "Yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta. Estoy esperando para llamarla”, había dicho hace un tiempo atrás, pero la situación ya avanzó de forma favorable.

"La vi a Coti Romero, le veo mucho ángel, le he propuesto una comedia para Buenos Aires, con otros actores por supuesto", confesó Artaza en su entrevista radial. Luego, sentenció: "Vamos a ver si llegamos a algún acuerdo, me gustaría hacerla participar, siempre le veo a la gente un atractivo que puede ser comercial".

Por su parte, Romero aún no se refirió públicamente a esta propuesta. Sin embargo, hace un tiempo atrás aseguró que quería llegar a los escenarios y quedarse en televisión, motivo por el que esta propuesta podría motivarla.

Coti de Gran Hermano rompió el silencio y causó preocupación: "Cansada"

Coti Romero se sinceró en sus redes sociales sobre el momento que atraviesa y dio a conocer los motivos de su extenuante cansacio. La pareja de Alexis de Gran Hermano vive un presente álgido tras su salida del reality show de Telefe debido a la gran exposición que éste significó para su imagen.

La joven intenta aprovechar al máximo la masividad de publico en redes que le dio su paso por el reality cuyos concursantes recientemente recibieron gritos desde afuera y sabe que estos primeros meses son fundamentales para que pueda desarrollar su imagen y así instalarse en los medios. Por eso, Coti recorre programas de televisión todos los días, comparte contenido en sus redes sociales de marcas con las que trabaja y además recibe propuestas para formar parte de obras de teatro de reconocidos directores.

La concursante que criticó a Romina de Gran Hermano, aseguró que disfruta de su presente pero al mismo tiempo se sinceró en relación al cansancio que esta atareada rutina genera en ella: "Bueno primero quiero contarles que estoy un poquito baja de energía hoy, estoy muy cansada pero por suerte mañana me tomo le día libre. Si bien lo suelo hacer por Twitter, quiero agradecerles realmente a las personas que me bancan porque están en todas, en absolutamente todas", soltó en una de sus historias de Instagram la influencer. Y sumó: "Estoy un poquito enferma porque ayer me dormí con una camiseta que me da un frío terrible porque perdí una apuesta pero bueno ya se me va a pasar".

"Hoy más matada que nunca. Me gustaría poder saludar uno por uno pero lamentablemente se me hace imposible, pero de verdad gracias", insertó como texto Coti encima del video publicado en su historia.