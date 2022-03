La conmoción de Carmen Barbieri por Gerardo Rozín: "Estoy muy triste"

La capocómica abrió su corazón al aire y apoyó al conductor en la situación que atraviesa. Carmen Barbieri reveló cuál es su vínculo con el periodista.

Carmen Barbieri le envió un mensaje de amor a Gerardo Rozín, quien atraviesa un momento de salud delicado, según informaron desde Telefe. La conductora de televisión utilizó unos minutos de su programa para mandarle fuerzas y esperanzas al presentador de La Peña de Morfi.

"La verdad es que estoy muy triste, nuestro queridísimo Gerardo Rozín está pasando por un mal momento de salud, siempre hay esperanza, hay que rezar, le prendí una velita ayer", comenzó su descargo la capocómica y demostró su positividad ante estas situaciones. El año pasado Barbieri atravesó por un momento similar, cuando tuvo que encomendarse a su fe porque casi pierde la vida tras contraer coronavirus.

La madre de Federico Bal se refirió a la manera en que Rozín se tomaría la realidad que le toca vivir y alabó su sabidaría. "Él apuesta a la vida, es un hombre muy inteligente, muy capaz, un hombre que quiero mucho. Las pocas veces que lo vi en mi vida nos dimos un abrazo", enunció la conductora. "Siempre preocupado por Fede, ocupado por la familia. Te quiero, peleala, le mando un beso a toda la familia", cerró la celebridad y dejó ver que tiene un cariñoso vínculo con el periodista.

La denuncia pública de Carmen Barbieri a Jorge Rial

Carmen Barbieri recordó una disputa que tuvo con Jorge Rial en el pasado, cuando ambos eran figuras de América. El escándalo que generó la separación del exconductor de Intrusos y Romina Pereiro hizo que la actriz recordara un desplante que habría sufrido por parte del periodista. "Me echó de América. Me echó elegantemente. Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos. En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos y esa semana ella estaba con un punto arriba", comenzó su descargo "La Leona".

Carmen informó que en aquella época no se hablaba de los ratings al aire, pero ella hizo alusión a la diferencia que Canosa le sacaba a Intrusos, ciclo del que se había ido peleada. "En ese momento no se hablaba tanto del rating, hoy es moneda corriente. Y les pregunté a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten de que la Canosa esté arriba?", soltó. Y concluyó con la sutil manera en que, según ella, Rial la habría echado: "Me sacaron del camarín, me cambiaba en el bar de al lado. Me lo sacaron de a poquito. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente".