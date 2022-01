La confesión de Flavio Azzaro tras los comentarios homofóbicos: "Soy ignorante"

Flavio Azzaro hizo un mea culpa tras sus comentarios homofóbicos que le valieron varios fuertes cruces en redes sociales, como el de Santi Maratea.

Flavio Azzaro rompió el silencio tras la ola de críticas que recibió por burlarse de la comunidad LGTBIQ+ por el ataque homofóbico al bar Maricafé e hizo un fuerte mea culpa. "Yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista", reconoció el periodista en su pedido de disculpas en la mañana de este miércoles 19 de enero en su programa de Crónica TV.

Flavio Azzaro estuvo en el centro de la polémica por una serie de comentarios discriminatorios y fuera de lugar sobre el ataque homofóbico que sufrió el bar inclusivo Maricafé. Es que un grupo de personas arrojó una almohada prendida fuego en la puerta del local y cuando presentaron la noticia en el programa de Azzaro en Crónica, el periodista se mofó de la situación. Esto le valió varios cruces en redes sociales, donde lo destrozaron por sus burlas. En el comienzo de la emisión de su ciclo este miércoles, Azzaro aprovechó para hacer un mea culpa y pedir disculpas.

"No fui empático con aquellos que recibieron esta agresión. La verdad es que no estuvo bueno. No sé por qué hice ese chiste. Comenté que me gustan las mujeres y me parece que es desubicado", aseguró el periodista. Continuando con su descargo, que también publicó en sus redes sociales, Azzaro afirmó: "Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema que entienda mucho, soy un ignorante y está mal".

Además, el periodista entendió que sus palabras provocaran la furia de las redes sociales, donde lo destrozaron. "Yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista, y tendría que ocuparme por cambiar, prometo que le voy a meter más atención a este tema", continuó Azzaro en su descargo, en el que también aseguró que no es un tema que lo "sensibilice".

Santi Maratea destrozó a Flavio Azzaro

El influencer apeló a las redes sociales para liquidar al conductor y, entre otras cosas, lo acusó de haber expuesto su "masculinidad frágil". "Azzaro, de verdad quiero saber si pensás así, si tus dudas son genuinas. Yo me estaba yendo a dormir re tranquilo, pero vi el video y dije ´bancá que pongo las pelotas en remojo, porque no puedo creer que en el 2022 alguien piense de esa manera´", lo desafió Maratea. En ese sentido, el influencer insistió: "Tranquilo, rey, parece que te ponés nervioso. Cualquiera diría que te quieres chupar una pija... Estamos hablando de masculinidad frágil".