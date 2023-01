La confesión de Diego Leuco que no le gusta a El Trece: "No me estaba dando nada"

El conductor de radio y televisión habló de su inserción en Luzu TV y su ciclo en esa radio por streaming. Diego Leuco reflexionó sobre el periodismo político en la actualidad.

Diego Leuco habló de su aburrimiento ante el periodismo político y contó por qué dejó de hacer ese trabajo. El hijo de Alfredo Leuco dialogó con la periodista Mariana Dahbar sobre su futuro profesional y la mala sensación que le comenzó a dar estar relacionado con el mundo político en el último tiempo.

"Fue espectacular haber tomado la decisión. Me gusta tomar riesgos, tomar decisiones distintas, cambiar un poco. Cuando por ahí sentís que hay algo que ya hacés con más cotidianeidad, que decís 'bueno, esto es algo que me sale automático', siempre es lindo incomodarse un poquito, buscar", comenzó el periodista sobre el fin del programa Ya Somos Grandes, en diálogo con Infobae.

Leuco citó la frase de Andrés Calamaro "Todo el tiempo me estoy buscando problemas nuevos” para referirse a su espíritu inquieto. "Y un poco así vas creciendo y descubriendo. En aquel momento yo estaba muy seguro, pero obviamente era solo convicción, nada más que eso. En ese momento sentía que necesitaba dejar la política, que no me estaba dando nada. Que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía", agregó.

"En lo personal, no me daba satisfacción. Por suerte audiencia teníamos, nos iba súper bien. A nivel comercial el programa también funcionaba muy bien. Pero le dije un día a mi socio que nos íbamos, y me preguntó: “¿Cómo nos vamos? Si nos va re bien”. Y le dije que a mí ya no me generaba satisfacción", continuó el conductor del ciclo Antes que Nadie en Luzu TV, junto con Cande Molfese, Mica Vazquez y "El Trinche".

Diego Leuco sobre su incorporación a Luzu TV y su vínculo con Nicolás Occhiato

"Yo lo llamé. Nos pusimos a hablar. Pegamos una onda increíble. Nos hicimos amigos. Y empezamos a laburar, salió Antes que nadie, que es un programa hermoso que me hace muy feliz", comentó el periodista y destacó la simplicidad con la que se manejan todos en su programa de Luzu. "Hay una manera de trabajar, de compartir con los demás, muy linda, muy nueva, de aventura, de descubrir, de aprender paso a paso, día a día. Todo está por hacerse, todo es nuevo. Lo que te decía de los problemas nuevos: de golpe te aparecen y me encanta ver cómo resolverlos, aprender mucho", agregó el comunicador. Y cerró: "En los medios o en las redes o donde sea, tenés que ser vos y contar lo que te pasa, lo que vivís, lo que ves, lo que escuchás, lo que sentís, lo que pensás desde vos, no desde una pose o desde un personaje".