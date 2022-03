La complicada situación que atraviesa Carina Zampini: gran incertidumbre sobre su futuro

En medio de la definición de las grillas televisivas, Carina Zampini generó gran incertidumbre sobre su continuidad en la pantalla chica.

Luego de varias temporadas exitosas de El Gran Premio de la Cocina, Carina Zampini se despidió de la televisión sin una fecha de retorno establecida. Como figura de El Trece desde hace algunos años, todo indicaba que la conductora continuaría en esta pantalla, pero hasta el momento no hubo novedades al respecto y se generó una gran incertidumbre entre sus seguidores.

Según se conoció, el contrato de Carina Zampini con la productora a cargo de El Gran Premio de la Cocina finalizó este martes primero de marzo y aún no se definió la continuidad de la artista en ningún formato ni canal. En un principio, todo indicaba que la idea principal de Zampini era continuar junto a la productora, pero todavía no se llegó a ningún acuerdo ya que ningún formato convenció a ambas partes.

Por otro lado, una nueva entrega de El Gran Premio de la Cocina parece haber quedado descartada. Por un lado, se conocieron las intenciones de El Trece de "dejar descansar el formato", mientras que, por el otro, habría que reformar parte del staff. Christian Petersen, uno de los emblemáticos jurados del programa de cocina, está confirmado como parte del equipo de El Hotel de los Famosos, el nuevo reality show conducido por Pampita y El Chino Leunis que aterrizará en El Trece dentro de las próximas semanas.

En este contexto, Carina Zampini también contaría con ofertas de otras productoras para retomar su trabajo en la actuación, oficio que abandonó hace algunas temporadas atrás para dedicarse a otras áreas dentro de la TV. Sin embargo, la actriz no firmó contrato con ninguna propuesta, ya que aún espera encaminarse nuevamente en la conducción con un formato nuevo que todavía no llegó a la luz. Por el momento, el futuro de Zampini en la pantalla chica es un completo misterio.

La interna entre El Trece y Carina Zampini: "Mejor no hablar"

En medio de las negociaciones para definir su futuro en la pantalla chica, salió a la luz una fuerte interna que dejaría a Carina Zampini fuera de El Trece.

A través de sus redes sociales, Ángel de Brito anunció que el vínculo entre el canal y la conductora no habría quedado en los mejores términos, por lo que su continuidad en la pantalla había disminuido muchísimo. "¿Zampini se queda en El Trece?", fue la pregunta disparadora, a lo que el periodista contestó con un tajante "no". "Mejor no hablar, pero no", sentenció muy contundente,