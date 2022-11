La complicada decisión de Telefe con Marley y Santiago Del Moro: "No hay lugar para los dos"

El canal deberá tomar una importante decisión a pocas semanas de que comience el nuevo programa de Marley.

La gerencia de programación de Telefe está expectante por el regreso a la televisión de Por El Mundo, el programa de Marley. La información filtrada indica que su presencia se superpone con el éxito de Santiago Del Moro en la conducción de Gran Hermano, por lo que el canal deberá tomar una importante decisión respecto a esta fuerte interna.

"Tenemos a Del Moro super potente y Marley, que es el histórico rey del prime time de Telefe", indicó Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre, donde tiene su columna de espectáculos. No solo eso, sino que reveló una competencia impensada entre los conductores.

"Hay una historia muy linda, que para mí es folklore y que Marley no se me ofenda, pero hay una leyenda urbana que dice que Marley te clava piquete si no conduce él solo", manifestó. Esta situación fue replicada en Socios del Espectáculo por El Trece, y Rodrigo Lussich dio su parecer con respecto a este tema.

"Se adapta a todos los formatos, te hace un reality show, te hace un programa más chiquito, un viaje, el Mundial", consideró. Sin embargo, advirtió qué postura podría llegar a tomar Telefe: "Él está siempre, pero si lo ponen a Del Moro no hay lugar para los dos".

Por este motivo, y a poco tiempo de que comience Por El Mundo, el canal de las pelotas deberá manejar con cautela la competencia entre el conductor de Gran Hermano y Marley. "Ningún canal de televisión ha tenido lugar para dos estrellas. No lo ha tenido con Mirtha Legrand y con Susana Giménez en el mismo canal, tampoco con Marcelo Tinelli con Susana. Se odiaban, se llevaban mal", acotó Adrián Pallares.

Marley anunció "una nueva etapa" en su vida: "Cambia todo"

Marley anunció el inicio de "una nueva etapa" junto Mirko, su hijo de cinco años. El famoso conductor publicó una especial video en sus redes sociales y contó lujo de detalle del gran paso que dará en dará en su vida junto a su primogénito, y emocionó a sus millones de seguidores en redes sociales.

Según dio a conocer el exconductor de La Voz Argentina, está a punto de mudarse a una nueva casa junto su pequeño hijo. Hace un tiempo atrás, el mediático había manifestado su deseo de comprarse un nuevo terreno y construir una casa a su gusto. Ahora, esto empezó a hacerse realidad y decidió compartir su emoción con sus fanáticos.

"Acá estamos Mirko, en el lugar en donde se va a construir tu casa. Porque en la casa en la que vivimos actualmente, papá ya vivía ahí antes de que vos nacieras", empezó por decir el conductor en el video que compartió en sus redes sociales. "Y de repente llegaste vos al mundo y ahí dijimos 'bueno, ahora cambia toda la vida con este chico tan hermoso'", continuó.

A esta publicación, el conductor la describió con el título de "Nueva casa. Capítulo 1. Viendo dónde construir nuestra primera casa juntos". Posteriormente, en el video se puede escuchar a Marley celebrar la construcción de "su primera casa juntos" e incluso mostró los alrededores del terreno, el cual está situado en un barrio cerrado.